Sheinbaum Pardo destaca becas universales en Michoacán: “La educación es un derecho, no un privilegio”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que Michoacán ya cuenta con un sistema universal de becas que acompaña a estudiantes desde la educación básica hasta la universidad, durante la entrega de Tarjetas del Bienestar a beneficiarios de la Beca Gertrudis Bocanegra, en el marco de su gira de trabajo por la entidad.

A través de dos mensajes publicados en su cuenta oficial de X, la mandataria federal sostuvo que los apoyos educativos representan una herramienta para garantizar que niñas, niños y jóvenes continúen sus estudios sin que la falta de recursos económicos sea un obstáculo.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las becas en Michoacán?

La presidenta afirmó que una beca no solo significa un apoyo económico, sino que constituye un acto de justicia social que puede transformar la vida de las y los estudiantes.

En su mensaje, señaló que el sistema de becas implementado en Michoacán cubre todos los niveles educativos, desde primaria hasta la universidad, con el propósito de brindar mayores oportunidades de desarrollo a la población estudiantil.

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Sheinbaum también expresó que estos programas reflejan el compromiso del Gobierno de México con las nuevas generaciones y representan un mensaje de confianza hacia quienes hoy cursan sus estudios.

"Pensamos en ustedes, confiamos en ustedes. Son el presente y el futuro que continúa con esperanza, haciendo realidad los anhelos de nuestro pueblo", escribió la mandataria en la red social X.

En Michoacán ya tenemos un sistema universal de becas, desde primaria hasta la universidad. Una beca es mucho más que un apoyo económico: es un acto de justicia social que permite cambiar historias y garantiza que ninguna niña, ningún niño o joven tenga que abandonar sus estudios… pic.twitter.com/KXrc5HpNaP — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 4, 2026

La educación debe ser un derecho, afirma la Presidenta

En una segunda publicación, Claudia Sheinbaum reiteró que la educación debe garantizar igualdad de oportunidades y evitar que el origen social determine el futuro de las personas.

Para respaldar ese planteamiento, recordó una frase atribuida a José María Morelos, quien sostenía que la educación debía ser la misma para el hijo del hacendado que para el hijo del peón.

La educación es un derecho que promueve la igualdad. Hace posible que el lugar donde nacemos no determine el lugar al que podemos llegar.



Como lo decía Morelos, la educación debe ser la misma para el hijo del hacendado que para el hijo del peón. Ese principio tan profundo es el… pic.twitter.com/VigvdGjx8d — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 4, 2026

La titular del Ejecutivo federal afirmó que ese principio inspira la política educativa de su administración, al considerar que el acceso a la educación debe entenderse como un derecho y no como un privilegio.

La entrega de Tarjetas del Bienestar para beneficiarios de la Beca Gertrudis Bocanegra forma parte de la gira que la presidenta realiza por Michoacán, donde este fin de semana también encabezó actividades relacionadas con programas de bienestar, apoyos para mujeres y acciones dirigidas a comunidades indígenas.

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