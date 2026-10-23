Sheinbaum destaca en Colima que 400 mil jóvenes más ingresaron a preparatoria en México gracias a becas educativas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que cerca de 400 mil jóvenes adicionales ingresaron a la educación media superior durante 2026, resultado que atribuyó a los programas de becas Benito Juárez y Rita Cetina, destinados a apoyar la permanencia escolar.

Durante el evento de entrega de Becas para el Bienestar, realizado este viernes 23 de octubre en Colima, Colima, la mandataria destacó que los apoyos económicos se otorgan sin distinción por promedio académico, lugar de residencia o condición socioeconómica.

Ante estudiantes de bachillerato de la Universidad de Colima, Sheinbaum explicó que el propósito es evitar que las dificultades económicas impidan a los jóvenes continuar sus estudios después de concluir la secundaria.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las becas Benito Juárez y Rita Cetina?

La presidenta defendió el carácter universal de las becas educativas y rechazó que su entrega dependa de las calificaciones de los estudiantes.

Recordó que durante su administración como jefa de Gobierno de la Ciudad de México existían apoyos que beneficiaban únicamente a alumnos con mejores promedios, situación que, según explicó, generaba diferencias entre los integrantes de un mismo grupo escolar.

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Por ello, sostuvo que el objetivo de los programas actuales es garantizar que los estudiantes cuenten con recursos para continuar su formación.

"Todas y todos los estudiantes deben tener beca porque lo necesitan, porque queremos que todas y todos estudien", expresó.

Sheinbaum señaló que, con la combinación de las becas Benito Juárez para educación media superior y Rita Cetina para secundaria, cerca de 400 mil jóvenes más llegaron a la preparatoria durante este año.

Sheinbaum explica por qué la beca lleva el nombre de Benito Juárez

Durante su intervención, la mandataria dedicó parte de su discurso a recordar la trayectoria del expresidente Benito Juárez García y su participación en la defensa de la República, las Leyes de Reforma y el principio de igualdad ante la ley.

Explicó que la beca lleva su nombre por su relación con la defensa de la educación pública y el acceso a oportunidades para todos los sectores de la población.

Sheinbaum también recordó algunos episodios de la Independencia de México y la Reforma, con el propósito de explicar a los estudiantes la importancia de conocer la historia nacional.

¿Qué recomendó Sheinbaum a los estudiantes sobre las redes sociales?

La presidenta aprovechó el encuentro para recomendar a los jóvenes que distribuyan su tiempo entre las actividades escolares, la lectura, la convivencia y el uso de redes sociales.

Advirtió sobre las posibles consecuencias de permanecer demasiadas horas en plataformas digitales y llamó a los estudiantes a mantener actividades fuera de internet.

También compartió parte de su experiencia académica y recordó que ingresó al Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM en 1978.

Finalmente, agradeció a las madres y padres de familia por el esfuerzo que realizan para que sus hijos continúen sus estudios y recordó que los programas de becas se financian con recursos públicos provenientes de los impuestos.

"La educación abre todas las puertas, aprovéchenla", expresó la presidenta ante los estudiantes reunidos en Colima.

IO