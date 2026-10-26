Claudia Sheinbaum celebra triunfo de Lula da Silva en Brasil: “Una bocanada de aire fresco para América Latina”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil, realizadas ayer domingo 25 de octubre de 2026, y expresó sus felicitaciones al mandatario brasileño y a la población de ese país.

Al iniciar su conferencia mañanera de este lunes 26 de octubre, la mandataria mexicana manifestó su satisfacción por el resultado de los comicios y destacó su significado para la región latinoamericana.

“Estamos felices, muy contentos del triunfo de Lula en Brasil. Muchas, muchas felicidades al presidente Lula, al pueblo de Brasil”, expresó Sheinbaum.

Sheinbaum destaca importancia del triunfo de Lula para América Latina

La presidenta consideró que la victoria electoral del mandatario brasileño representa un acontecimiento positivo para los países de América Latina y el Caribe.

“Es una bocanada de aire fresco para América Latina y el Caribe”, afirmó durante los primeros minutos de su conferencia.

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Sheinbaum reiteró su satisfacción por el resultado electoral, con el que Lula da Silva obtuvo la reelección para un cuarto mandato presidencial en Brasil.

Lula da Silva obtiene su cuarto mandato presidencial en Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva consiguió la reelección tras vencer al senador Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta de los comicios presidenciales.

De acuerdo con los resultados reportados por las autoridades electorales brasileñas, Lula obtuvo cerca del 52 por ciento de los votos válidos, frente a aproximadamente 48 por ciento de su adversario.

La presidenta mexicana ya había felicitado al mandatario brasileño a través de sus redes sociales tras conocerse el resultado de las elecciones del domingo.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó la disposición de México para continuar fortaleciendo la cooperación bilateral, el diálogo político y los vínculos diplomáticos con Brasil.

Con este resultado, Lula da Silva se convirtió en el primer político brasileño elegido democráticamente para cuatro periodos presidenciales. Su victoria también generó mensajes de felicitación de distintos gobiernos de América Latina.

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