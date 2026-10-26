Sheinbaum Pardo anuncia llamada con Lula tras triunfo en Brasil; retomará proyectos con Petrobras y posible visita

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que este lunes 26 de octubre de 2026 sostendrá una conversación telefónica con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para felicitarlo por su triunfo en las elecciones presidenciales y retomar proyectos de colaboración entre ambos países.

Durante su conferencia mañanera, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria informó que la llamada está prevista para las 12:00 horas y que también buscará retomar la posibilidad de realizar una visita oficial a Brasil.

Entre los asuntos que pretende abordar destacó la relación entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la empresa brasileña Petrobras, sobre la cual ambos gobiernos han mantenido conversaciones para explorar posibles mecanismos de cooperación.

Sheinbaum plantea retomar proyectos con Petrobras tras reelección de Lula

La presidenta explicó que el resultado electoral en Brasil abre la posibilidad de continuar las conversaciones bilaterales sobre distintos proyectos.

“Vamos a retomar todos los proyectos conjuntos de diferentes temas, entre otros la relación Pemex-Petrobras”, señaló.

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Sheinbaum también indicó que revisará con Lula la posibilidad de viajar a Brasil en una fecha que resulte conveniente para ambos gobiernos.

No obstante, durante su intervención no anunció acuerdos definitivos, fechas para la visita ni compromisos específicos relacionados con la colaboración energética.

Sheinbaum destaca triunfo de Lula frente a Flávio Bolsonaro

La mandataria mexicana consideró que la victoria de Lula representa la continuidad de un movimiento político con el que su gobierno mantiene coincidencias.

Destacó que el presidente brasileño logró revertir el resultado de la primera vuelta electoral y obtener la mayoría necesaria para ganar la segunda ronda.

Sheinbaum sostuvo que el resultado demuestra la importancia de la participación ciudadana y de mantener una relación cercana entre los gobiernos y la población.

También aclaró que México busca mantener relaciones con gobiernos de distintas orientaciones políticas, aunque reiteró sus diferencias con Ecuador por la irrupción de fuerzas de seguridad de ese país en la Embajada mexicana.

Sheinbaum pide revisar la influencia de redes sociales en procesos electorales

Durante la conferencia, la presidenta también abordó los señalamientos sobre una posible intervención de plataformas digitales en las elecciones brasileñas.

Ante preguntas sobre denuncias contra Meta por un presunto favorecimiento a Flávio Bolsonaro, Sheinbaum consideró necesario informar a la ciudadanía sobre el funcionamiento de los algoritmos y su posible influencia en la opinión pública.

En Brasil, la campaña de Lula denunció a Meta por presuntas restricciones a sus contenidos, asunto que llegó al Tribunal Superior Electoral. La empresa rechazó haber intervenido políticamente en los comicios y atribuyó las irregularidades a problemas técnicos.

¿México regulará los algoritmos y la inteligencia artificial en elecciones?

Sheinbaum reconoció que debe discutirse una posible regulación de algoritmos e inteligencia artificial en materia electoral.

Sin embargo, señaló que actualmente no es posible realizar nuevas modificaciones a la legislación electoral para el proceso en curso.

La mandataria sostuvo que corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) revisar la actuación de las plataformas digitales durante las elecciones y recordó que existen disposiciones para impedir la injerencia extranjera.

También consideró fundamental que la población conozca los mecanismos utilizados para influir en la opinión pública mediante redes sociales.

Sheinbaum defiende la autodeterminación de los pueblos

Ante cuestionamientos sobre una posible intervención extranjera en futuros procesos electorales mexicanos, la presidenta destacó la importancia de respetar la autodeterminación de cada país.

Señaló que, desde su perspectiva, la participación ciudadana y el cumplimiento de los compromisos gubernamentales son elementos fundamentales para fortalecer la soberanía nacional.

Finalmente, Sheinbaum reiteró su satisfacción por el triunfo electoral de Lula da Silva y expresó su intención de mantener la cooperación entre México y Brasil, particularmente en proyectos de interés común.

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