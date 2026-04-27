Precio de gasolina hoy: Magna en 23.67 pesos y diésel en 28.22, reporta Profeco

Durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, presentó el informe semanal de la sección “Quién es quién en los precios”, donde destacó el comportamiento de los combustibles en el país.

¿Cuál es el precio promedio de la gasolina en México?

De acuerdo con Profeco, el precio promedio nacional de la gasolina regular se ubicó en 23.67 pesos por litro. Este indicador se mantiene dentro del rango establecido en los acuerdos para evitar incrementos en los costos al consumidor.

El funcionario señaló que existen estaciones de servicio que ofrecen precios por debajo de este promedio. Un ejemplo es una estación de la marca Valero en Morelia, Michoacán, donde el litro se vende en $23.60 pesos.

Precio del diésel: así se vende en México

En el caso del diésel, el precio promedio nacional se encuentra en $28.22 pesos por litro. Profeco reportó que el 71.64 por ciento de las estaciones de servicio ya venden este combustible por debajo de los $28.28 pesos, lo que refleja un avance en el cumplimiento de los acuerdos con el sector.

Sin embargo, aún existe un 20.5 por ciento de estaciones que superan este rango, lo que motivó a la dependencia a reforzar operativos de verificación y orientación a consumidores.

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Estaciones con precios altos y operativos de Profeco

El titular de Profeco también alertó sobre establecimientos que venden por encima de los niveles recomendados. Entre ellos, mencionó estaciones con precios cercanos a los $25 pesos por litro de gasolina regular, con márgenes de ganancia superiores a lo permitido.

Ante esta situación, la dependencia mantiene la colocación de avisos en estaciones con precios elevados y continúa con visitas de verificación a nivel nacional.

¿Dónde consultar los precios de gasolina?

Profeco reiteró que los consumidores pueden consultar el mapa virtual disponible en su plataforma oficial para ubicar estaciones con precios más bajos.

Esta herramienta permite comparar costos en tiempo real y tomar decisiones informadas al momento de cargar combustible.

#MañaneraDelPueblo | #QuiénEsQuién en el precio de la #Gasolina regular:



➡️Precio promedio nacional: $23.67 pesos por litro

➡️Precio más bajo: $23.60 pesos por litro

➡️Precio más alto: $24.99 pesos por litro pic.twitter.com/dWhLg1JmKP — Canal Catorce (@canalcatorcemx) April 27, 2026

Estrategia para contener precios

El informe forma parte de la estrategia del Gobierno federal para estabilizar los precios de los combustibles y evitar impactos en la inflación.

Las autoridades señalaron que continuarán los operativos durante las próximas semanas, con el objetivo de que más estaciones cumplan con los precios establecidos y garantizar condiciones justas para los consumidores.

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