Más campechanos se van que los que llegan: cifras revelan saldo migratorio negativo

De acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Población (CONAPO), entre 2020 y 2024 en Campeche alrededor de 54 mil 807 personas emigraron y 40 mil 698 arribaron, tanto nacionales como internacionales, sumando 95 mil 505 movimientos.

Al respecto, se estima que 46 mil 178 mujeres y 49 mil 327 hombres cambiaron su lugar de residencia. De ambos grupos, 26 mil 393 mujeres abandonaron el país en tanto que 19 mil 785 llegaron; por su parte, hubo 28 mil 414 hombres que decidieron emigrar por 20 mil 913 que vieron en México una opción para residir.

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En cuanto a la migración dentro del país, 87 mil 100 personas cambiaron su residencia: 49 mil 237 emigraron de sus estados y 37 mil 863 llegaron.

Mientras que las cifras de movilidad hacia el extranjero registraron menor número, con cinco mil 570 personas que salieron del país y dos mil 835 que ingresaron: ocho mil 405 personas.

Dentro de esta estadística, el rango de edad que mayor movilidad mostró es de los 25 a 29 años respecto a quiene migraron fuera de México; a diferencia de los migrantes extranjeror, cuyo rango va de los 30 a los

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Los migrantes son personas que abandonan su lugar de origen, sea su país, Estado o municipio, para establecerse en otro, de forma temporal o definitiva.

Este tipo de desplazamientos generalmente suele darle para buscar mejores oportunidades laborales, económicas o de vida.