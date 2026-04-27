Guardia Nacional realiza operación mochila en la Secundaria Técnica 26 de Ciudad del Carmen

Elementos de la Guardia Nacional realizaron operación mochila y otorgaron charlas a alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 26 en Ciudad del Carmen, luego de que el pasado 23 de abril se registrara una fuerte movilización de autoridades tras el hallazgo de un mensaje con amenazas de un presunto tiroteo, escrito que fue localizado en el baño de hombres del plantel, donde se leía: “Va a haber un tiroteo el lunes, no vengan”, lo que generó alarma entre el personal educativo, que de inmediato notificó a las autoridades correspondientes.

Derivado de este hecho, la Secretaría de Educación del Estado de Campeche anunció la activación de operativos y protocolos de seguridad y se iniciaron carpetas de investigación luego de estas amenazas de ataques armados que forma parte, presumiblemente, de un reto viral de TikTok llamado “Mañana Tiroteo”.

Noticia Destacada Amenaza de tiroteo en secundaria de Ciudad del Carmen provoca movilización y refuerzan vigilancia

Esta mañana muy temprano, elementos de la Guardia Nacional en presencia de padres de familia realización inspección de mochilas con la finalidad de garantizar que no existiera el ingreso de armas de fuego como la advertencia de la semana pasada decía. Posteriormente procedieron a realizar charlas informativas en los salones escolares.

De acuerdo con padres de familia que se encontraban en las inmediaciones del plantel educativo ubicado en la colonia San Nicolás, la inspección de mochilas transcurrió en calma, dijeron sentirse tranquilos en que, desde el primer momento la dirección de la ETI 26 dejó a decisión de ellos el llevarlos en este lunes, pero además que la Guardia Nacional se encargara de darle seguimiento a este asunto que los puso en alerta.