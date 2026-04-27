“Da miedo venir”: Sarah Bustani desata polémica por exhibir restaurantes vacíos en Progreso

La reconocida diseñadora de modas mexicana Sarah Bustani ha desatado polémica en redes sociales luego de difundir en video, en el cual aseguraba que la inseguridad ha causado que haya menos clientes en restaurantes de Progreso, los cuales aseguraba, estaban vacíos por esta razón.

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Mediante un video en redes sociales, la destacada diseñadora señalaba en en sábado por la noche, los restaurantes del malecón de Progreso se encontraban vacíos.

La verdad es que da tristeza y es fin de semana y no hay turismo

Quien va a querer venir?

Si solo nos dicen mentiras 😔

Y así hablo, así es mi voz no tomo sé que tengo muy mala dicción pic.twitter.com/v7aszbA95c — Sarah Bustani (@Sarahbustani) April 26, 2026

"Si creen que no asustan al turismo están muy equivocados", mencionó Sarah Bustani, asegurando que según testimonios de los meseros y empleados de los restaurantes, son obligados a cerrar más temprano por la baja afluencia de personas.

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La diseñadora sugirió que esto corresponde a la inseguridad, declarando que "Da miedo venir" por esta razón, causando gran polémica en redes sociales.

"La verdad es que da tristeza y es fin de semana y no hay turismo. Quien va a querer venir", mencionó en su cuenta de X.