Síguenos

Última hora

Yucatán

Sorteo “Gana Mérida, ganas tú”: lista de premios y ganadores por pagar el predial 2026

Yucatán

“Da miedo venir”: Sarah Bustani desata polémica por exhibir restaurantes vacíos en Progreso

La diseñadora mexicana Sahar Bustani cuestionó la falta de turistas en el malecón de Progreso.

Por Redacción Por Esto!

27 de abr de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Sarah Bustani cuestionó la baja afluencia turística en Progreso
Sarah Bustani cuestionó la baja afluencia turística en Progreso / Especial

La reconocida diseñadora de modas mexicana Sarah Bustani ha desatado polémica en redes sociales luego de difundir en video, en el cual aseguraba que la inseguridad ha causado que haya menos clientes en restaurantes de Progreso, los cuales aseguraba, estaban vacíos por esta razón.

Se invitó a la ciudadanía a registrarse con anticipación, ya que se prevé una importante participación

Noticia Destacada

Caminata Sobre el Mar en el Muelle de Arcos de Progreso: cuándo es y qué debes saber

Mediante un video en redes sociales, la destacada diseñadora señalaba en en sábado por la noche, los restaurantes del malecón de Progreso se encontraban vacíos.

"Si creen que no asustan al turismo están muy equivocados", mencionó Sarah Bustani, asegurando que según testimonios de los meseros y empleados de los restaurantes, son obligados a cerrar más temprano por la baja afluencia de personas.

Inflación al alza y menor empleo formal marcan el inicio del 2026, de acuerdo con el IMEF

Noticia Destacada

Economía de Yucatán registra señales mixtas: sube la inflación, cae el empleo formal y se desacelera el consumo

La diseñadora sugirió que esto corresponde a la inseguridad, declarando que "Da miedo venir" por esta razón, causando gran polémica en redes sociales.

"La verdad es que da tristeza y es fin de semana y no hay turismo. Quien va a querer venir", mencionó en su cuenta de X.

Te puede interesar