Mañanera de hoy 27 de abril de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este lunes 27 de abril.
Actualizar narración
27/04/2026 a las 07:45
Escalante Ruiz señala que l 20.5% de estaciones aún "se están volando la barda" con el precio del diesel.
27/04/2026 a las 07:44
El precio promedio del litro de diesel a nivel nacional es de $28.22 pesos.
27/04/2026 a las 07:44
El funcionario indica que 71.64% de estaciones de servicio, ya están vendiendo en menos de $28.28 pesos el litro de diesel.
27/04/2026 a las 07:41
Finabien se mantiene como la mejor remesadora en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia.
27/04/2026 a las 07:41
Iván Escalante, titular de Profeco, presenta la sección 'Quién es quién en los precios'.
27/04/2026 a las 07:39
Dicha disminución aplicará tanto para aquellos que pagan con tarjeta de crédito o débito, como para aquellos que pagan con vales.
27/04/2026 a las 07:39
Hoy se anunciará la disminución de las comisiones en el pago de las gasolinas y del diesel.
27/04/2026 a las 07:38
Hoy se encuentran en Palacio Nacional el presidenta de la ABM y representantes de asociaciones y empresas de vales.
27/04/2026 a las 07:38
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 27 de abril.
SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ
IO