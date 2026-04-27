Campeche registra mayor tasa de embarazos en jóvenes de 15 a 19 años a nivel peninsular

De los tres estados que conforman la Península, Campeche muestra la mayor tasa de embarazos adolescentes por cada mil mujeres de entre los 15 y 19 años de edad, con el 79.17 por ciento, en comparación con Yucatán que registra 61.75 y Quintana Roo con 65.41. Esto de acuerdo con las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas del 2016 al 2030 del Consejo Nacional de Población (CONAPO).

Lo anterior se calcula respecto al total de nacimientos registrados dentro de dicho rango de edad de las mujeres pertenecientes a este grupo, es decir, que del total de adolescentes entre los 15 y los 19 años, hasta el momento, de 42 mil 212 se registraron tres mil 342 embarazos, para un promedio general de 79.1 por ciento.

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Sin embargo, esto no significa que Campeche sea la Entidad con mayor cantidad total de embarazos adolescentes, pues dicha posición le corresponde a Yucatán con cinco mil 850 casos registrados hasta el momento, en relación con la cantidad total de población de los alumbramientos dentro de tal rango etario, así que la tasa de fecundidad juvenil del Estado es significativamente superior.

Siguiendo con el mismo método, para el Estado de Yucatán el valor se obtiene calculando el total de nacimientos respecto a las 94 mil 730 mujeres entre los 15 y 19 años, al igual que con Quintana Roo y sus cuatro mil 792 nacimientos por madres adolescentes respecto al total general de este sector poblacional que asciende a 73 mil 259.

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Asimismo, los municipios con mayor cantidad de nacimientos provenientes de madres jóvenes son: Campeche con 862, Carmen con 848 y Champotón con 396, y el índice más alto se registra en Candelaria, pues de 298 embarazos, al cotejarlo con sus dos mil 329 mujeres de 15 a 19 años, la tasa sobrepasa el 127.9 por ciento.