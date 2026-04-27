Auxilian a hombre en situación de calle con deshidratación severa en carretera Huayamón–Mucuychakán

Policías brindaron auxilio a un hombre en situación de calle que fue localizado recostado a un costado de la carretera estatal que conecta Huayamón con Mucuychakán.

El reporte ocurrió por un grupo de pobladores quienes señalaron el hallazgo de una persona tirada a la orilla de la cinta asfáltica, a unos kilómetros antes de llegar a la comunidad de Mucuychakán, el cual temían que su vida corriera peligro.

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Esto activó un protocolo de seguridad, donde llegaron los policías confirmando el hallazgo del hombre, debido a su estado, se solicitó la intervención de servicios de emergencia, cuyos paramédicos indicaron que la víctima tenía un cuadro de deshidratación severa, por lo que requería atención médica inmediata, por lo que fue llevado al hospital.