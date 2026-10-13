Trasladan al penal de Puente Grande a siete detenidos durante la marcha del pasado domingo 11 de octubre en Guadalajara

La Fiscalía General del Estado de Jalisco ha informado por medio de un comunicado, que siete de las personas detenidas durante la marcha por la mala calidad del agua en el estado, ya fueron trasladados al penal de Puente Grande.

¿Quiénes fueron trasladados al penal de Puente Grande?

En el comunicado que emitió la dependencia, también se reveló la identidad de las siete personas que fueron trasladadas al penal de Puente Grande: David Isaac “N”, Teodoro Isaac “N”, Juan Darío “N”, Alexis Daniel “N”, Samuel “N”, Israel “N” e Iván Octavio “N”, afirmando que existen elementos para ser presentados frente a un juzgado de control y oralidad.

También se ha revelado que del total de las personas que fueron trasladadas, seis se encuentran por lesiones dolosas, mientras que el otro de los imputados será presentado por el delito de desobediencia o resistencia a particulares.

¿Qué ha pasado con los otros detenidos en la marcha?

Finalmente, se ha revelado que de los 39 detenidos en las protestas del pasado domingo, 32 personas ya fueron liberadas dentro de las 48 horas que marca la ley para determinar su situación legal.

“La Fiscalía del Estado reitera su compromiso de llevar ante la justicia a quienes vulneran el estado de derecho”

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