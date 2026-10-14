FGR niega incineración masiva en Rancho Izaguirre, Jalisco; reporta avance del 92% en peritajes

La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó que se haya registrado una incineración masiva de personas en el Rancho Izaguirre, ubicado en Jalisco, luego de la difusión de un video en el que un supuesto integrante de un grupo criminal asegura que ocurrieron estos hechos.

A través de su cuenta oficial de X, la institución calificó de falsa la afirmación contenida en la grabación y dio a conocer nuevos avances de las investigaciones relacionadas con el inmueble, identificado como un presunto centro de adiestramiento criminal.

La dependencia informó que los trabajos periciales realizados en el predio presentan un avance del 92 por ciento, mientras continúan las diligencias para esclarecer las actividades que se desarrollaban en el lugar.

¿Qué dijo la FGR sobre el Rancho Izaguirre en Jalisco?

La Fiscalía respondió a la circulación de un video en el que una persona, quien se presenta como integrante de una organización delictiva, afirma que en el Rancho Izaguirre se llevó a cabo una incineración masiva de personas.

La dependencia federal rechazó esa versión y aseguró que la información difundida en la grabación es falsa.

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Sin embargo, no proporcionó detalles adicionales sobre los elementos periciales que sustentan su conclusión.

FGR reporta 15 personas procesadas por el caso Rancho Izaguirre

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos ha llevado ante la justicia a 15 personas posiblemente relacionadas con el presunto campo de adiestramiento.

La FGR señaló que las indagatorias incluyen análisis de telefonía y dispositivos móviles, realizados bajo control judicial, además de testimonios proporcionados por víctimas.

Estos elementos forman parte de las diligencias para establecer las posibles responsabilidades de las personas involucradas.

Con relación a un video donde un supuesto integrante de un grupo criminal asegura haber realizado una incineración masiva de personas en el predio conocido como Rancho Izaguirre, ubicado en el estado de Jalisco, la Fiscalía General de la República (FGR) señala que dicha afirmación es falsa. Asimismo, se informa que el procesamiento pericial del sitio presenta un avance de 92 por ciento. Hasta ahora, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos ha llevado a proceso a 15 personas posiblemente relacionadas con dicho campo de adiestramiento. Las investigaciones, que continúan avanzando, incluyen análisis de telefonía y dispositivos móviles con control judicial, así como testimonios de víctimas. Continuaremos informando conforme el debido proceso lo permita. — FGR México (@FGRMexico) October 14, 2026

¿Cómo avanzan las investigaciones del Rancho Izaguirre?

La institución precisó que el procesamiento pericial del inmueble registra un avance del 92%, por lo que todavía quedan trabajos pendientes.

Además, informó que continuará con las investigaciones y dará a conocer nuevos resultados conforme lo permitan las disposiciones del debido proceso.

La FGR no anunció nuevas detenciones ni precisó una fecha para concluir los peritajes, pero reiteró que las diligencias relacionadas con el Rancho Izaguirre siguen abiertas.

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