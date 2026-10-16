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Detienen en Culiacán a “Pokémon” y tres personas más por presunto tráfico de armas para el Cártel de Sinaloa

México / Sucesos

Detienen a cuatro miembros de Los Chapitos, entre ellos “El Pokemón”, encargados de suministrar armas al cártel en Sinaloa

Tras el operativo, se lograron decomisar una ametralladora, tres armas cortas, 16 cargadores, 417 cartuchos, 200 dosis de cristal y un vehículo.

Por Redacción Por Esto!

16 de oct de 2026

1 min

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Detienen a cuatro miembros de Los Chapitos, entre ellos “El Pokemón”, encargados de suministrar armas al cártel en Sinaloa
Detienen a cuatro miembros de Los Chapitos, entre ellos “El Pokemón”, encargados de suministrar armas al cártel en Sinaloa / Especial

En un trabajo en conjunto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Estatal, lograron la detención de cuatro hombres en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, están relacionados con una célula que se dedica al tráfico, traslado, mantenimiento y reparación de armas para el Cártel de Sinaloa, especialmente para la facción de ‘Los Chapitos’.

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¿Qué lograron decomisar en el operativo en Culiacán, Sinaloa?

En el operativo, se logró el decomiso de una ametralladora, tres armas cortas y 16 cargadores, 417 cartuchos y 200 dosis de cristal.

Entre los detenidos, se encuentran dos sospechosos que tenían órdenes de aprehensión por los cargos de delincuencia organizada y tráfico de armas, Germán G. y Mario Alberto G., alias “Pokémon”.

informó que, después de los hechos, se realizaron traslados de personas privadas de la libertad y existen otros movimientos programados.

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¿Cómo se logró la detención de los sospechosos?

En el trabajo de investigación, se localizó varios domicilios en Culiacán, los cuales se relacionaron con actividades delictivas en la zona. También se tuvo intercambio de información con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, mediante Homeland Security Investigations (HSI).

Como resultado del operativo, también fueron detenidos Adolfo G. y Pavel Santiago R., quienes fueron relacionados con la misma célula delictiva, todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien va a determinar su situación legal.

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