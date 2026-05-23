Fuerzas federales detienen en Mazatlán a 13 presuntos integrantes de “Los Chapitos”; aseguran armas y explosivos

Elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Sinaloa, detuvieron en Mazatlán a 13 presuntos integrantes de un grupo delictivo vinculado a “Los Chapitos”.

De acuerdo con la información difundida por la Marina, la detención ocurrió durante recorridos de disuasión y patrullaje en las inmediaciones de la autopista Tepic-Mazatlán, a unos 15 kilómetros de la caseta de cobro de El Rosario, Sinaloa.

Durante el operativo, los elementos de seguridad fueron agredidos por civiles armados. Tras repeler el ataque, las fuerzas federales y estatales lograron detener a 13 personas, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes junto con el armamento y equipo asegurado.

¿Qué aseguraron las autoridades en Mazatlán?

Como resultado del operativo, las autoridades decomisaron 12 armas de fuego, mil 940 cartuchos, 96 cargadores, tres artefactos explosivos improvisados, 11 chalecos tácticos y 10 pares de placas balísticas.

El material asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones y determinar la probable responsabilidad de los detenidos. La presencia de explosivos improvisados y equipo táctico será uno de los elementos clave dentro de las indagatorias.

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Operativo ocurrió en la autopista Tepic-Mazatlán

La detención se realizó en una zona carretera considerada estratégica para la movilidad entre Sinaloa y Nayarit. Los elementos de seguridad realizaban patrullajes preventivos cuando fueron atacados, por lo que se desplegó una acción coordinada para contener la agresión.

La Marina informó que los 13 detenidos estarían relacionados con “Los Chapitos”, una facción vinculada al Cártel de Sinaloa. Las autoridades no detallaron si alguno de los capturados cuenta con órdenes de aprehensión previas o si participaba en actividades específicas de la organización.

Detenidos quedan bajo investigación federal

Tras el aseguramiento, los presuntos integrantes del grupo criminal fueron entregados a las autoridades competentes, junto con las armas, cargadores, cartuchos, chalecos tácticos, placas balísticas y explosivos.

🚨⚓ Marina detiene a 13 presuntos integrantes de “Los Chapitos” en Sinaloa 🛡️📍



Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a 13 presuntos integrantes de “Los Chapitos” en Mazatlán, luego de repeler una agresión durante recorridos de disuasión y patrullaje en las… pic.twitter.com/Rynd27FRlv — Oscar Glenn (@oscarglenn) May 23, 2026

El caso será investigado por posibles delitos relacionados con portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, posesión de explosivos, delincuencia organizada y agresión contra autoridades, según determinen las instancias ministeriales.

La operación forma parte de los despliegues de seguridad que se mantienen en Sinaloa, entidad donde autoridades federales y estatales han reforzado patrullajes para contener la presencia de grupos armados y reducir hechos de violencia.

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