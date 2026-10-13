Riña en penal de Mazatlán fue entre integrantes de Los Chapitos tras liberación de un líder: Harfuch

El enfrentamiento armado registrado la semana pasada en el penal de El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, se originó tras la liberación de un interno que mantenía un liderazgo dentro de la facción criminal de Los Chapitos, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Durante la conferencia matutina de este martes 13 de octubre de 2026, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el funcionario explicó que la salida de esta persona provocó una disputa entre grupos de internos vinculados con la misma organización delictiva.

De acuerdo con los reportes preliminares del Gabinete de Seguridad, la confrontación escaló hasta convertirse en una riña con armas de fuego dentro del centro penitenciario.

¿Qué provocó el enfrentamiento armado en el penal de Mazatlán?

García Harfuch señaló que la persona liberada tenía una posición de liderazgo dentro del penal y pertenecía a la facción conocida como Los Chapitos.

Tras su salida, distintos grupos de internos de esa misma organización protagonizaron una disputa que derivó en el enfrentamiento armado.

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El titular de la SSPC aclaró que los grupos involucrados pertenecían a la misma facción criminal, de acuerdo con las investigaciones preliminares.

Gobierno federal refuerza seguridad en penales de Sinaloa

García Harfuch informó que, después de los hechos, se realizaron traslados de personas privadas de la libertad y existen otros movimientos programados.

Además, aseguró que el penal de Mazatlán permanece bajo resguardo federal, con apoyo de elementos de seguridad.

Las medidas también incluyen el reforzamiento de la vigilancia en el penal de Aguaruto, en Culiacán.

El funcionario indicó que la Guardia Nacional participa en las acciones de seguridad y en las revisiones para evitar nuevos incidentes dentro de los centros penitenciarios.

¿Cuándo estarán terminados los seis nuevos penales de México?

Por su parte, Jacobo Olaf Rodríguez García, titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, informó que la construcción de los seis nuevos centros penitenciarios anunciados por el Gobierno federal podría concluir aproximadamente en 2028.

Explicó que los tiempos dependerán de la disponibilidad de terrenos, las ubicaciones y la elaboración de los proyectos ejecutivos.

El funcionario reconoció que la ampliación de infraestructura no resolverá por sí sola la sobrepoblación penitenciaria del país.

Indicó que el Estado de México presenta uno de los problemas más importantes en esta materia, por lo que también se analizan casos de personas recluidas por delitos menores que podrían reunir las condiciones legales para recuperar su libertad.

La estrategia federal contempla tanto la construcción de nuevos espacios como la revisión de situaciones jurídicas para reducir la sobrepoblación y mejorar las condiciones de seguridad en los penales.

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