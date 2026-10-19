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Choque múltiple en la carretera México-Puebla provoca la muerte de al menos dos personas

El incidente en el que se vio involucrado un tractocamión y vehículos particulares provocó un cierre parcial de la circulación.

Por Redacción Por Esto!

19 de oct de 2026

1 min

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Choque múltiple en la carretera México-Puebla.
Choque múltiple en la carretera México-Puebla. / Captura de pantalla.

Un fuerte accidente se registró en la carretera México-Puebla, de acuerdo a los reportes dados por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE). Cerca del kilómetro 46, hubo un choque múltiple entre un tractocamión y vehículos particulares.

El choque múltiple habría dejado un saldo preliminar al menos dos personas fallecidas. De acuerdo con los reportes compartidos en redes sociales, la unidad de carga pesada impactó a los automotores que circulaban por la vía. El accidente ocasionó reducción de carriles en ambos sentidos y carga vehicular en la zona.

Peritos de la fiscalía local y servicios periciales se encuentran en la zona para realizar las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos y la elaboración de los peritajes iniciales que determinen las causas exactas del percance que afectó la circulación de la carretera México-Puebla.

Las autoridades de tránsito hicieron un llamado a los conductores a extremar precauciones, reducir la velocidad al aproximarse al tramo afectado o utilizar vías alternas mientras concluyen las labores de remoción de los vehículos involucrados y la limpieza de la carpeta asfáltica.

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