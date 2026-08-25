Vuelca tráiler en la México-Puebla a la altura de Iztapalapa; reportan fuerte afectación vial

Un tráiler volcó la mañana de este martes 25 de agosto de 2026 sobre la carretera federal México-Puebla, a la altura de la colonia Lomas de Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa, lo que provocó una importante afectación al tránsito vehicular.

La unidad transportaba rollos de papel de gran peso, los cuales quedaron sobre la vialidad tras el accidente. Al sitio acudieron policías y servicios de emergencia de la Ciudad de México para atender la situación y realizar las maniobras necesarias.

De acuerdo con los primeros reportes, no se registraron personas lesionadas como consecuencia de la volcadura.

¿Dónde ocurrió la volcadura del tráiler en la México-Puebla?

El accidente se registró en la carretera federal México-Puebla, en el tramo correspondiente a la colonia Lomas de Zaragoza, dentro de la alcaldía Iztapalapa.

La presencia del vehículo de carga y del material transportado sobre el pavimento redujo el espacio disponible para la circulación, por lo que se generaron complicaciones viales en la zona.

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Elementos de seguridad permanecieron en el lugar para resguardar el área mientras se realizaban los trabajos de retiro de la unidad.

Tráiler transportaba rollos de papel

La unidad llevaba varios rollos de papel de gran tamaño y peso, carga que quedó esparcida en la vialidad después de la volcadura.

Hasta el momento no se han informado las causas exactas del accidente, por lo que corresponderá a las autoridades determinar qué provocó que el conductor perdiera el control del tráiler.

#PrecauciónVial | Servicios de emergencia laboran en Autopista México Puebla con dirección al Oriente a la altura del bajo puente de La Concordia, alcaldía Iztapalapa, no distraiga su atención al conducir. #AlternativaVial Av. de las Torres. pic.twitter.com/qbtwKoHOdR — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 25, 2026

Accidente provoca afectaciones viales en Iztapalapa

Aunque el percance no dejó lesionados, sí ocasionó afectaciones importantes a la circulación durante la mañana.

Las labores para retirar el tráiler y su carga podrían prolongar las complicaciones en la carretera federal México-Puebla, por lo que se recomienda a los automovilistas considerar rutas alternas y atender las indicaciones de las autoridades mientras concluyen los trabajos.

IO