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Harfuch confirma investigación a redes de protección de “Los Zúñiga” tras detención de alcalde en Puebla

Omar García Harfuch informó que continúan las investigaciones para ubicar posibles redes de protección de “Los Zúñiga” tras la captura del alcalde de Esperanza, Puebla.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

8 de sept de 2026

2 min

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El alcalde de Esperanza fue detenido el lunes 7 de septiembre durante un despliegue en el que fuerzas federales y estatales ejecutaron de manera simultánea 23 órdenes de cateo
El alcalde de Esperanza fue detenido el lunes 7 de septiembre durante un despliegue en el que fuerzas federales y estatales ejecutaron de manera simultánea 23 órdenes de cateo / Gabinete de Seguridad federal

El Gobierno de México mantiene abiertas las investigaciones para identificar posibles redes de protección política y policial relacionadas con la organización criminal conocida como “Los Zúñiga”, luego de la detención del presidente municipal de Esperanza, Puebla, Isaac Rodríguez Ochoa.

Durante la presentación del informe de incidencia delictiva de agosto de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que las autoridades buscan detener a todos los integrantes de esta estructura y a las personas que presuntamente facilitaron sus operaciones.

El funcionario explicó que la investigación busca reducir delitos como el robo al autotransporte de carga, extorsión y secuestro, especialmente en el corredor carretero que conecta Ciudad de México, Puebla y Veracruz.

¿Qué relación tendría el alcalde de Esperanza con “Los Zúñiga”?

Isaac Rodríguez Ochoa fue detenido el lunes 7 de septiembre durante un despliegue en el que fuerzas federales y estatales ejecutaron de manera simultánea 23 órdenes de cateo en diversos inmuebles del municipio de Esperanza.

De acuerdo con las autoridades, el alcalde estaría presuntamente vinculado con una estructura criminal relacionada con robos de vehículos y mercancías, secuestros, extorsiones y otros hechos de violencia.

La operación forma parte de la política de “cero impunidad” instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Noticia Destacada

Detienen a alcalde de Esperanza, Puebla, y ocho personas más durante Operativo Enjambre

En la operación también fueron detenidos Manuel “N”, hermano del presidente municipal, y Abigail “N”, exdirectora de Seguridad Pública Municipal.

¿Qué aseguraron las autoridades durante el operativo?

Durante los cateos fueron aseguradas 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles de alta potencia, además de vehículos blindados, drones y equipo táctico.

Harfuch sostuvo que estas detenciones representan un golpe a la capacidad operativa de la organización y a sus posibles mecanismos de protección.

Operativo Enjambre busca desarticular redes de protección

Las acciones forman parte del Operativo Enjambre, estrategia enfocada en identificar y desarticular vínculos entre grupos delictivos y servidores públicos que pudieran facilitar sus actividades.

El titular de la SSPC afirmó que las investigaciones continuarán para localizar al resto de los integrantes de “Los Zúñiga” y fortalecer la seguridad en el corredor Ciudad de México-Puebla-Veracruz.

Las autoridades federales mantienen además las indagatorias sobre posibles funcionarios o colaboradores que hayan intervenido para proteger las operaciones de la organización criminal.

IO

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