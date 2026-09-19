Conductor de pipa agrede con bate a chofer y lo deja gravemente herido: VIDEO

Un conflicto entre conductores ocurrido en Chalco, Estado de México, terminó con una persona gravemente herida y generó una protesta de familiares y amigos que exigieron justicia por la agresión.

De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, el incidente involucró al operador de una pipa de agua y a otro conductor que presuntamente presta servicios mediante una plataforma de transporte de pasajeros.

Video muestra agresión durante altercado vial

Imágenes que circulan en redes sociales muestran parte del enfrentamiento entre ambos conductores. En el material se observa al operador de la pipa acercarse a la víctima y golpearla con un objeto.

Reportes sobre el caso señalan que el agresor habría utilizado un bate de béisbol, con el que golpeó al otro conductor en la cabeza. La lesión fue reportada como grave debido a la afectación que sufrió el cráneo.

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Tras la agresión, el conductor de la pipa habría abandonado el lugar. Hasta el momento, la información difundida sobre el caso procede de reportes y material compartido en redes sociales.

Familiares bloquean la México-Puebla para exigir justicia

La tarde del viernes 18 de septiembre, familiares y personas cercanas al conductor lesionado realizaron un bloqueo en la autopista México-Puebla para exigir que se investigue la agresión y se localice al responsable.

Los manifestantes señalaron que el presunto agresor escapó después del ataque. También denunciaron que la empresa propietaria de la pipa no habría asumido responsabilidad por lo ocurrido.

El bloqueo provocó afectaciones a la circulación en una de las principales vías de conexión entre el Estado de México y la Ciudad de México.

🚨 #ÚLTIMAHORA SE CIERRA LA MÉXICO-PUEBLA EN AMBOS SENTIDOS - EXIGEN JUSTICIA PARA CONDUCTOR DE UBER 🚨



¡PIPA DE AGUA GOLPEA A CONDUCTOR, LE PERFORA EL CRÁNEO Y SE DA A LA FUGA!



Esta tarde del 18 de septiembre, la autopista México-Puebla está totalmente cerrada a la altura de… pic.twitter.com/CALioA6xrF — Alerta Valle de Chalco (@AlertaValledech) September 19, 2026

Investigan agresión contra conductor en Chalco

El caso ha generado atención debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el conductor durante el altercado vial.

Mientras familiares y amigos solicitan que se esclarezcan los hechos, los reportes disponibles apuntan a que la agresión comenzó después de un conflicto entre ambos operadores.

La información sobre las circunstancias exactas que provocaron el enfrentamiento, así como la identidad y situación del presunto responsable, deberá ser determinada por las autoridades correspondientes.

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