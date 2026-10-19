Recepcionista agredida en hotel de Santa Fe, afirma que no le tiene miedo y pide justicia

La mujer que fue agredida por Octavio “N” en un hotel en la zona de Santa Fe, pide que se haga justicia en su caso, afirmando que no tiene intención de dejar el proceso penal en contra del responsable.

En una entrevista con Radio Fórmula, su abogado Edgar Adaya, afirmó que los hechos que tuvieron lugar en el hotel, se tienen que investigar como tentativa de feminicidio, esto dijo la víctima.

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“Las víctimas no nos dejamos sobrepasar por nadie, también tenemos una voz, tenemos que ser escuchadas y exigimos justicia”

¿En qué va el caso de Octavio “N”?

Hace unos días, se confirmó la detención y deportación del agresor, quien fue trasladado al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, donde va a estar en prisión preventiva justificada.

Hasta el momento, se ha revelado que la víctima sigue en atención psicológica y psiquiátrica para poder superar la agresión, ya que en la misma entrevista confirmó que ha tenido ansiedad.

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El abogado de la víctima ha confirmado que en la audiencia inicial se presentaron pruebas para sustentar la vinculación a proceso.

“Se le formuló imputación al agresor por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Se anunciaron los datos de prueba que obran dentro de la carpeta de investigación. En total son 16 datos de prueba aproximadamente”

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