Detienen a hombre y adolescente con armas y drogas en Mahahual

Una revisión preventiva en la carretera Cafetal-Mahahual terminó con la detención de un hombre identificado como Luis “N” y de una adolescente de iniciales A.C., a quienes las autoridades vinculan con delitos contra la salud, luego de que en la camioneta en la que viajaban fueron localizados enervantes, armas largas y cortas, cargadores, cartuchos y equipo táctico.

El aseguramiento ocurrió cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Secretaría de Marina realizaban recorridos de vigilancia para la prevención del delito en la citada vía, dentro de la localidad de Mahahual, perteneciente al municipio de Othón P. Blanco. Durante el patrullaje, los uniformados notaron a un hombre que manipulaba y olfateaba pequeñas bolsas transparentes con un vegetal verde de características similares a la marihuana.

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De acuerdo con el reporte oficial, al advertir la presencia de las unidades el sujeto ocultó las bolsitas en una mariconera, la lanzó al interior de una camioneta e intentó encender el motor para marcharse. Ante ello, los efectivos se acercaron, le explicaron el motivo de su intervención y llevaron a cabo una inspección preventiva.

Al revisar el vehículo, los agentes encontraron a una mujer que dijo ser menor de edad, a quien igualmente se le informó la razón del operativo. La búsqueda dentro de la unidad arrojó el hallazgo de una cangurera con 12 bolsitas de plástico transparente que contenían hierba seca verde similar a la marihuana, así como 57 bolsitas con polvo blanco con características parecidas a las de la cocaína.

El arsenal asegurado incluye un arma tipo AK-47 recortada, calibre 7.62 × 39 milímetros; un arma modelo X15; otra arma de fuego con cañón metálico negro, y un revólver calibre .22 de color gris.

A ello se suman 14 cargadores, 264 cartuchos de diversos calibres y dos chalecos tácticos negros. También fue asegurada la camioneta, una Ford F-150 gris con placas de circulación del estado de Morelos.

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Con base en lo informado, el hombre detenido y los indicios fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, instancia que definirá su situación jurídica.

La adolescente, por su parte, fue canalizada a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Adolescentes, conforme al procedimiento previsto para personas menores de edad.