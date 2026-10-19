Detienen en Mérida a “El Marce”, presunto líder criminal buscado por homicidio en Quintana Roo

Un presunto líder de una célula criminal que operaba en Benito Juárez, Quintana Roo, fue detenido en Mérida, Yucatán, tras el cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de homicidio calificado.

El detenido fue identificado como José Marcelino “N”, alias “El Marce”, considerado un objetivo prioritario dentro del Atlas Delictivo de esa entidad. La captura se realizó mediante un operativo coordinado entre las fiscalías de Quintana Roo y Yucatán, con la participación de Policías de Investigación.

Durante la Conferencia del Gabinete de Paz de Quintana Roo, se detalló que la orden judicial corresponde al asesinato de un hombre ocurrido en la Supermanzana 524 de Benito Juárez.

Noticia Destacada Condenan a tres hombres por secuestro y delitos sexuales contra menores en Quintana Roo

Víctima fue asesinada a balazos al salir de su domicilio

De acuerdo con las investigaciones, la víctima salía de su vivienda cuando fue interceptada por dos sujetos, quienes le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

Las indagatorias apuntan a que el homicidio habría sido ordenado por José Marcelino “N”, presuntamente como consecuencia de disputas por la venta de drogas entre grupos delictivos rivales, debido a que la víctima pertenecía a una organización contraria.

Autoridades indicaron que el ahora detenido formó parte de la estructura criminal que anteriormente encabezaba Héctor Elías Flores Aceves, quien cumple una sentencia de 50 años de prisión por otro homicidio.

Noticia Destacada Capturan al presunto implicado en un secuestro ocurrido hace 13 años en Cancún

Lo relacionan con otros cuatro homicidios en Cancún

Según las autoridades de Quintana Roo, “El Marce” presuntamente se dedicaba al narcomenudeo en discotecas, bares y playas, además de estar relacionado con actividades de sicariato.

También sería investigado por su probable participación en cuatro homicidios perpetrados en abril de 2023, cerca de un hotel ubicado en el bulevar Kukulcán, en Cancún. Estos hechos también habrían derivado de enfrentamientos entre grupos criminales por el control de la venta de drogas.

Tras su detención en Mérida, José Marcelino “N” quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, la cual determinará su situación jurídica dentro del plazo establecido por la ley.

Las imputaciones corresponden a señalamientos de las autoridades y será el proceso judicial el que determine su responsabilidad penal.