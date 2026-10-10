Detienen a un hombre que estaría relacionado con un cuerpo abandonado en la Supermanzana 97 de Cancún

En una rápida intervención coordinada entre las corporaciones de seguridad y el centro de monitoreo, elementos de la Policía Municipal de Benito Juárez lograron la captura del conductor de un vehículo compacto la mañana de este sábado.

La detención se llevó a cabo tras una intensa persecución sobre la vía pública, derivado del seguimiento a las investigaciones por el hallazgo de una persona sin vida abandonada en la Supermanzana 97.

Los hechos se desencadenaron cuando las cámaras de videovigilancia del Centro de Cómputo, Control, Comando y Comunicaciones (C5) detectaron la marcha de un Chevrolet Aveo color blanco, con placas de circulación locales, el cual coincidía con las características del vehículo interceptado en la escena del crimen días previos.

Noticia Destacada Accidente de tránsito en Playa del Carmen deja una mujer herida y un detenido

Al emitirse el reporte a las patrullas en campo, los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda y localización para cerrarle el paso a la unidad. ​

La persecución concluyó en el cruce de las avenidas México y Santa Fe, a la altura de la Supermanzana 525, donde varias unidades policiales le cortaron la circulación de manera estratégica para evitar que el sospechoso se diera a la fuga.

Los oficiales procedieron a someter al conductor, asegurando la zona y resguardando el automotor para prevenir la alteración de posibles indicios o evidencias físicas. ​

Según las investigaciones preliminares, el vehículo presuntamente fue utilizado para transportar y abandonar el cuerpo de un masculino en una zona enmontada sobre la avenida Kinik, en la Supermanzana 97.

Noticia Destacada Hallan a hombre sin vida y sobre un charco de sangre en Villas Otoch Paraíso, Cancún

Dicho hallazgo tuvo lugar la mañana del pasado jueves, luego de que vecinos de la zona realizaran una llamada anónima al número de emergencias 911 al percatarse de un bulto sospechoso envuelto en bolsas plásticas.

​El detenido, cuya identidad se mantiene bajo reserva, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de determinar su situación jurídica y su grado de participación en el delito de homicidio.

Las autoridades investigadoras continúan con el procesamiento del vehículo e integrando la carpeta de investigación para el esclarecimiento total de los hechos acontecidos en este punto de la ciudad.