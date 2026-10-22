Gabinete de Seguridad habla sobre el ataque al autobús de transporte público en Sinaloa

Un autobús de transporte público que trasladaba a estudiantes de nivel secundaria y otros pasajeros en Escuinapa, Sinaloa; fue blanco de una agresión con arma de fuego este jueves mientras circulaba por la ruta El Robalito–Escuinapa. El accidente se registró en las inmediaciones de la colonia Francisco I. Madero.

De acuerdo con los reportes de las autoridades y el Gabinete de Seguridad de México, los disparos iban dirigidos directamente contra el conductor de la unidad, identificado como Hugo "N", de 55 años de edad. El chofer resultó con heridas causadas por esquirlas y fragmentos de cristal tras la ruptura de la ventanilla debido a los impactos de bala.

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A pesar de la agresión, el operador de la unidad logró conducir el vehículo hasta un punto de revisión de las Fuerzas Armadas para solicitar auxilio. En ese lugar, personal del Ejército Mexicano coordinó su traslado a un centro hospitalario para recibir la atención médica correspondiente, donde se le reporta fuera de peligro.

Por su parte, los jóvenes estudiantes y los demás pasajeros lograron descender del autobús para ponerse a salvo sin registros de civiles heridos. Tras el ataque, el Gabinete de Seguridad federal, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y fuerzas de los tres niveles de gobierno, desplegó un operativo en la zona.

En Escuinapa, Sinaloa, se registró una agresión armada dirigida contra el conductor de un autobús de transporte público que cubría la ruta El Robalito–Escuinapa, en el que viajaban estudiantes de secundaria y otros pasajeros. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor resultó con una lesión leve y recibió atención médica. Los estudiantes y demás pasajeros resultaron ilesos. En coordinación con la @sspsinaloa1, las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen un despliegue en la zona para localizar a los responsables, así como recorridos preventivos para proteger a la población. La situación en el lugar se encuentra controlada. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 22, 2026

Para finalizar, las autoridades federales informaron que la situación en el municipio se mantiene bajo control y se continúan con los recorridos de vigilancia y la búsqueda de los responsables.

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