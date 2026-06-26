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Detienen en Sinaloa a “Güero Pink”, presunto jefe regional de célula delictiva

El Gabinete de Seguridad informó la detención de Misael “N”, alias “Güero Pink”, señalado como presunto jefe regional de una célula delictiva en el sur de Sinaloa.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

26 de jun de 2026

2 min

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El “Güero Pink” está relacionado con investigaciones por secuestros y homicidios ocurridos en Sinaloa
El “Güero Pink” está relacionado con investigaciones por secuestros y homicidios ocurridos en Sinaloa / Gabinete de Seguridad federal

Autoridades federales y estatales detuvieron en Escuinapa, Sinaloa, a Misael “N”, alias “Güero Pink”, identificado como presunto jefe regional de una célula delictiva con presencia en el sur de la entidad.

El Gabinete de Seguridad federal informó que el operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, como parte de las acciones coordinadas para reducir la violencia en el estado.

De acuerdo con la información oficial, “Güero Pink” está relacionado con investigaciones por secuestros y homicidios ocurridos en Sinaloa.

¿Quién es “Güero Pink”?

Misael “N”, alias “Güero Pink”, fue señalado por las autoridades como jefe regional de una célula delictiva que opera en el sur de Sinaloa.

El Gabinete de Seguridad indicó que el detenido estaría vinculado con hechos de alto impacto, entre ellos homicidios y secuestros, aunque su situación jurídica será definida por las autoridades correspondientes.

Durante el operativo también fueron localizadas dos personas en condición migratoria irregular,

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Durante el mismo operativo también fue detenido Hilario “N”, exdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa.

Aseguran armas, droga y equipo táctico

En la acción, las fuerzas de seguridad aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y droga.

Todos los indicios quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes y para determinar la posible participación de los detenidos en actividades delictivas.

Autoridades buscan debilitar grupos violentos en Sinaloa

El Gabinete de Seguridad federal señaló que estas acciones forman parte de la estrategia para debilitar a los grupos generadores de violencia en Sinaloa.

La detención se suma a otros operativos realizados en la entidad durante las últimas semanas, en los que se han asegurado armas, drogas, precursores químicos y personas presuntamente relacionadas con estructuras criminales.

Las autoridades reiteraron que mantendrán la coordinación entre instituciones federales y estatales para avanzar en la construcción de paz en Sinaloa.

IO

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