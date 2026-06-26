Detienen en Sinaloa a “Güero Pink”, presunto jefe regional de célula delictiva

Autoridades federales y estatales detuvieron en Escuinapa, Sinaloa, a Misael “N”, alias “Güero Pink”, identificado como presunto jefe regional de una célula delictiva con presencia en el sur de la entidad.

El Gabinete de Seguridad federal informó que el operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, como parte de las acciones coordinadas para reducir la violencia en el estado.

De acuerdo con la información oficial, “Güero Pink” está relacionado con investigaciones por secuestros y homicidios ocurridos en Sinaloa.

¿Quién es “Güero Pink”?

Misael “N”, alias “Güero Pink”, fue señalado por las autoridades como jefe regional de una célula delictiva que opera en el sur de Sinaloa.

El Gabinete de Seguridad indicó que el detenido estaría vinculado con hechos de alto impacto, entre ellos homicidios y secuestros, aunque su situación jurídica será definida por las autoridades correspondientes.

Noticia Destacada Golpe al narcotráfico en Manzanillo: aseguran 270 kilos de cocaína ocultos en un contenedor

Durante el mismo operativo también fue detenido Hilario “N”, exdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa.

Aseguran armas, droga y equipo táctico

En la acción, las fuerzas de seguridad aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y droga.

Todos los indicios quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes y para determinar la posible participación de los detenidos en actividades delictivas.

En Escuinapa, Sinaloa, elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @sspsinaloa1 detuvieron a Misael “N”, alias “Güero Pink”, identificado como jefe regional de una célula delictiva con presencia en el sur del estado y relacionado en investigaciones por secuestros y homicidios… pic.twitter.com/qCCexZ1qYs — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 26, 2026

Autoridades buscan debilitar grupos violentos en Sinaloa

El Gabinete de Seguridad federal señaló que estas acciones forman parte de la estrategia para debilitar a los grupos generadores de violencia en Sinaloa.

La detención se suma a otros operativos realizados en la entidad durante las últimas semanas, en los que se han asegurado armas, drogas, precursores químicos y personas presuntamente relacionadas con estructuras criminales.

Las autoridades reiteraron que mantendrán la coordinación entre instituciones federales y estatales para avanzar en la construcción de paz en Sinaloa.

IO