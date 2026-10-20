Detienen a Arturo Enrique "N"; exintegrante del CJNG y miembro del Cártel de Sinaloa.

En un operativo coordinado por fuerzas federales, se logró la detención de Arturo Enrique “N”, alias “El Nenuco”, en el municipio de Zapopan, Jalisco. El detenido es identificado por las autoridades como un presunto operador clave y generador de violencia con presencia en Tijuana y Jalisco.

De acuerdo con las autoridades, “El Nenuco”, contaba con antecedentes de vinculación tanto al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como al Cártel de Sinaloa. Al momento de la detención se le fueron aseguradas dos armas largas, dos cargadores, 22 cartuchos y tres vehículos.

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¿Cómo fue la detención de Arturo Enrique "N"?

La captura fue concretada por elementos del Gabinete de Seguridad Nacional, integrado por la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El operativo derivó de labores de inteligencia e investigación que permitieron ubicar su paradero en la metropolitana de Guadalajara, específicamente en Zapopan.

Tras su arresto, a Arturo Enrique “N” se le leyeron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, junto con el armamento y los vehículos asegurados, con el fin de determinar su situación jurídica e iniciar su proceso de vinculación.

En Zapopan, Jalisco, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @SEMAR_mx, @Defensamx1, @SSPCMexico, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, con información del Centro Nacional de Inteligencia, cumplimentaron una orden de aprehensión contra Arturo Enrique “N”, alias “El Nenuco”, identificado como generador de violencia y operador del Cártel de Sinaloa. Era requerido por los delitos de homicidio calificado, asociación delictuosa y agresiones contra integrantes de instituciones policiales, además de ser investigado por tráfico de personas. Durante la operación se aseguraron dos armas largas, cargadores, cartuchos y tres vehículos. El Gabinete de Seguridad mantiene acciones coordinadas para detener a generadores de violencia, debilitar las estructuras criminales y fortalecer la seguridad de la población. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 21, 2026

A Arturo Enrique “N” se le adjudica una trayectoria delictiva caracterizada por su cambio de facción criminal, habiendo pertenecido inicialmente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para posteriormente operar en alianza o bajo la estructura del Cártel de Sinaloa.

Se le relaciona con agresiones armadas contra elementos policíacos y escoltas, contaba con un mandato judicial por el delito de homicidio calificado en Tijuana, Baja California; así como por asociación delictuosa. Además de que autoridades lo vinculan con investigaciones por el homicidio de exfuncionarios municipales, entre ellos el de Tonaya, Jalisco.

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