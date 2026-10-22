Atacan a balazos camión con estudiantes en Escuinapa, Sinaloa; chofer resulta herido

Un camión de transporte público que trasladaba estudiantes fue atacado a balazos este jueves 22 de octubre de 2026 en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, lo que provocó momentos de temor entre los jóvenes que viajaban a bordo de la unidad.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) informó que, de acuerdo con los primeros reportes, la agresión estaba dirigida contra el conductor del vehículo, quien sufrió una lesión leve y fue trasladado a recibir atención médica.

A través de sus redes sociales, la dependencia estatal señaló que elementos del Grupo Interinstitucional acudieron al lugar para atender la emergencia y brindar apoyo a las personas involucradas.

¿Qué pasó con los estudiantes durante el ataque en Escuinapa?

En redes sociales comenzó a circular un video que muestra los momentos de temor que vivieron los estudiantes mientras se encontraban dentro del camión de transporte público.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre otros pasajeros lesionados ni han dado a conocer el motivo de la agresión contra el conductor.

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La Secretaría de Seguridad Pública estatal precisó que se desplegó un operativo en la zona para localizar a las personas responsables del ataque.

¿Qué informaron las autoridades tras el ataque en Escuinapa?

La dependencia estatal aseguró que la situación quedó bajo control y que continuarán los recorridos preventivos para brindar seguridad a la población.

De acuerdo con reportes locales, el conductor siguió su trayecto hasta llegar a un punto de vigilancia militar, donde los estudiantes pudieron descender de la unidad y ponerse a salvo.

La #SSPSinaloa informa que, este jueves 22 de octubre de 2026 se registró un hecho de inseguridad en el municipio de Escuinapa que involucra un camión del transporte público, los datos preliminares señalan que la agresión fue contra el chofer quien resultó con una lesión leve. El Grupo Interinstitucional ofreció apoyo en este hecho y se trasladó a la persona a recibir atención médica. De igual forma se realizó un despliegue en la zona para dar con los responsables. Destacar que la situación está controlada en el lugar, se continuará con los recorridos preventivos para brindar seguridad a la ciudadanía para que realicen sus actividades cotidianas con normalidad. Se invita a la sociedad en general a reportar al 911 cualquier situación de emergencia y al 089 para realizar denuncias anónimas. — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 22, 2026

Las autoridades no habían informado sobre personas detenidas por estos hechos, por lo que continúa la búsqueda de los responsables.

Mugrosos armados rafaguearon camión de transporte público con estudiantes a bordo en Escuinapa, Sinaloa, LEE MÁS AQUÍ 👇👉 https://t.co/y6mLQ0bbgh https://t.co/uo2Ppfyz2L — Blog del Narco México (@blogdelnarcomx) October 22, 2026

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa pidió a la ciudadanía reportar cualquier emergencia al 911 o realizar denuncias anónimas a través del número 089.

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