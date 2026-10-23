Serpiente ataca a joven habitante de la comunidad de Petcacab en Felipe Carrillo Puerto

Un joven tuvo que requerir atención médica, luego de ser atacado por una nauyaca en el domo deportivo de la comunidad de Petcacab. Ante esta situación la autoridad de la comunidad exhorto a los lugareños a extremar sus precauciones, debido a que debido a la temporada de lluvias estos reptiles buscan refugiarse en zonas secas, por lo que pudiera invadir alguna vivienda estas serpientes.

De acuerdo con información que se pudo indagar con el subdelegado de la comunidad de Petcacab, Oscar Alfaron Balam, señaló que la tarde noche de este jueves, se registró un hecho lamentable, cuando un joven que acudía a realizar deporte junto con otras personas fue atacado por una serpiente que conocemos como nauyaca, precisamente en el domo deportivo que se ubica en el centro del pueblo.

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Siguió diciendo que “tal parece que el animal que encontraba en medio del domo y la persona no se percató y al pasar por el lugar fue mordido en una de las extremidades inferiores, por lo que de inmediato fue socorrido por sus compañeros y dar aviso a sus familiares, para que estos pudieran proceder a trasladarlo a una clínica de salud para que le sea aplicado el antídoto”.

Agregó que “de lo que sabemos es que el animal que lo atacó, es pequeña y pese a eso, sabemos de lo peligroso que se trata de su veneno si no se trata por un médico, hasta pudiera perder la vida la persona. Por lo que sabemos, es que fue trasladado a una clínica para su atención médica”.