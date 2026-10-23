Denuncian abandono de selección infantil de fútbol de Yucatán durante viaje a Tijuana

Integrantes de la Selección B de Yucatán de fútbol infantil denunciaron que fueron abandonados durante un viaje a Tijuana, Baja California, donde participarían en un torneo nacional, luego de que la agencia encargada del traslado presuntamente incumpliera con la entrega de boletos de avión y las reservaciones de hospedaje.

De acuerdo con una denuncia difundida en redes sociales, alrededor de 20 personas, entre jugadores y familiares, lograron llegar a Tijuana, entre ellos solo seis niños seleccionados. El grupo esperaba que el resto del equipo pudiera reunirse con ellos para participar en la competencia.

Noticia Destacada Imputan a hombre por incumplir con el pago de la pensión alimenticia de sus cuatro hijos en Yucatán

Sin embargo, otras familias y jugadores quedaron varados en el aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, debido a que no recibieron los boletos de avión que supuestamente estaban contemplados en el acuerdo con la agencia. Tampoco contaban con hospedaje reservado.

Ante esta situación, los afectados solicitaron el apoyo de la comunidad yucateca y del sector deportivo para cubrir los gastos que enfrentan, así como para facilitar el regreso a casa de quienes ya se encuentran en Tijuana.

Noticia Destacada Inauguran en Mérida equipo PET-CT único en el sureste para detectar cáncer y otras enfermedades

Mediante una publicación, pidieron aportaciones económicas y compartir el mensaje para ampliar su alcance. En el llamado señalaron que detrás de cada jugador hay familias que realizaron sacrificios para que los menores pudieran participar en el torneo.

Hasta el momento, se desconoce el nombre de la agencia señalada, cuya representante presuntamente es originaria de Cancún.

La información sobre lo ocurrido fue difundida por los propios afectados en redes sociales. Hasta el momento, no se cuenta con información adicional sobre las acciones legales que pudieran emprender las familias ni sobre la situación de todos los integrantes de la selección.