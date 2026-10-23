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Detienen a una mujer por presunto intento de robo en un Walmart de Cancún

La mujer presuntamente intentó salir de la tienda con artículos de belleza, mercancía de Halloween y varias piezas de ropa interior sin pagar.

Por Redacción Por Esto!

23 de oct de 2026

1 min

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Detienen a una mujer por presuntamente intentar robar artículos de un Walmart en Cancún
Detienen a una mujer por presuntamente intentar robar artículos de un Walmart en Cancún / Redes sociales

Una mujer fue detenida luego de que presuntamente intentara salir sin pagar diversos productos de una tienda Walmart ubicada en la Supermanzana 21 de Cancún, entre ellos artículos de belleza, mercancía de temporada de Halloween y varias piezas de ropa interior.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los guardias de seguridad fueron alertados por radio sobre la situación, por lo que interceptaron a la mujer antes de que abandonara el establecimiento.

La mujer intentó huir tras ser descubierta robando, pero fue detenida antes de llegar a la salida de la Plaza Las Américas

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Al ser cuestionada, la señalada habría asegurado inicialmente que ya había pagado los productos; sin embargo, no pudo presentar el comprobante de compra. Posteriormente, indicó que se trataba de un error y manifestó que no llevaba dinero para cubrir el importe de la mercancía.

Según la versión de los hechos, se le permitió realizar una llamada telefónica como parte del protocolo, con la intención de que alguien acudiera a auxiliarla, pero ninguna persona se presentó en el establecimiento.

Ante esta situación, los guardias procedieron a colocarle esposas y solicitaron su traslado para que quedara a disposición de las autoridades correspondientes.

El hecho ocurrió cerca de un edificio corporativo de la Sm 8; algunos responsables habrían tomado rumbo hacia la Donceles y otros al bulevar Luis Donaldo Colosio

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De manera extraoficial, trascendió que la mujer presuntamente trabajaría en un hotel de la zona hotelera de Cancún; no obstante, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Hasta el momento, no se cuenta con información oficial sobre su identidad ni sobre la situación jurídica que enfrentará por estos hechos.

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