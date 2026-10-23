Detienen a una mujer por presunto intento de robo en un Walmart de Cancún

Una mujer fue detenida luego de que presuntamente intentara salir sin pagar diversos productos de una tienda Walmart ubicada en la Supermanzana 21 de Cancún, entre ellos artículos de belleza, mercancía de temporada de Halloween y varias piezas de ropa interior.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los guardias de seguridad fueron alertados por radio sobre la situación, por lo que interceptaron a la mujer antes de que abandonara el establecimiento.

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Al ser cuestionada, la señalada habría asegurado inicialmente que ya había pagado los productos; sin embargo, no pudo presentar el comprobante de compra. Posteriormente, indicó que se trataba de un error y manifestó que no llevaba dinero para cubrir el importe de la mercancía.

Según la versión de los hechos, se le permitió realizar una llamada telefónica como parte del protocolo, con la intención de que alguien acudiera a auxiliarla, pero ninguna persona se presentó en el establecimiento.

Ante esta situación, los guardias procedieron a colocarle esposas y solicitaron su traslado para que quedara a disposición de las autoridades correspondientes.

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De manera extraoficial, trascendió que la mujer presuntamente trabajaría en un hotel de la zona hotelera de Cancún; no obstante, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Hasta el momento, no se cuenta con información oficial sobre su identidad ni sobre la situación jurídica que enfrentará por estos hechos.