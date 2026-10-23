Cancun Travel Mart 2026 cierra con expectativa de ventas por 5 mil 450 millones de dólares

La 38 edición de Cancun Travel Mart concluyó con baja asistencia de compradores, pese a la expectativa de lograr ventas por 5 mil 200 millones de dólares. Mientras que el organismo organizador, Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres reportó que se concretaron 2,345 reuniones de negocios en el recinto oficial, 5.11% superior al año anterior, sumando un estimado de 4350 interacciones en el marco del evento.

Aseguró que de manera preliminar, la expectativa de ventas derivada de estos encuentros se calcula en 5,450 millones de dólares en los tres días de jornadas de encuentros comerciales privados en donde participaron 566 delegados acreditados (242 compradores y 324 proveedores) representantes de 236 empresas (120 compradoras y 116 proveedoras) provenientes de 22 países: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Francia, Alemania, Guatemala, Irlanda, Israel, Italia, México, Perú, España, Suecia, Suiza, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos.

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Mientras que André Palacios, director comercial de Grupo Xtrem, dijo que los objetivos alcanzados fueron en términos generales al 70 por ciento de lo programado.

Julio Aberal, de otra empresa mayorista, dijo que se enfocaron a los mercados de turistas de Estados Unidos y Canadá. “Buscamos garantizar una buena temporada, pero como están las cosas, en este año la temporada de alza nunca llegó”.

Durante tres días de reuniones a puerta cerrada se negociaron tarifas, asientos de avión y ocupación hotelera para los próximos meses. Un aspecto destacado del encuentro fue el enfoque en el turismo corporativo y de convenciones, que generó una derrama económica significativa a través de proveedurías e ingresos conexos.

Asimismo, se anunció un incremento del 20% en el presupuesto estatal para promoción turística en 2027, con el objetivo de diversificar los flujos de visitantes hacia destinos emergentes del sur de Quintana Roo.

La iniciativa privada también jugó un papel crucial con inversiones en infraestructura, como la adecuación del Aeropuerto de Cozumel para recibir aviones Boeing 787 Dreamliner, con lo que se busca potenciar vuelos de largo alcance y mejorar la conectividad internacional.

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El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo presentó un plan integral para fortalecer campañas globales mediante inteligencia de mercados y plataformas digitales, mientras el evento sirvió para proyectar obras públicas de gran magnitud como el puente sobre la Laguna Nichupté, clave para la movilidad en la zona hotelera, además de la reactivación y modernización de grandes complejos hoteleros.

De cara al cierre del año y la planificación del próximo ejercicio comercial, la industria turística del Caribe Mexicano enfrenta el reto de equilibrar el crecimiento económico con la equidad social y la sustentabilidad ambiental. Mantener la competitividad internacional frente a otros destinos del Caribe y Sudamérica resulta esencial, y la efectividad de las inversiones y acuerdos alcanzados en el Cancún Travel Mart 2026 será determinante para afianzar el liderazgo de la región de manera integral y equitativa.