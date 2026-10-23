Volqueteros de Quintana Roo rechazaron tarifas de Sedena y amenazaron con intensificar protestas

Sin alcanzar un acuerdo sobre las tarifas por el acarreo de materiales en obras federales, transportistas de carga de Quintana Roo mantienen su inconformidad con la propuesta económica atribuida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y analizan nuevas movilizaciones para exigir condiciones que les permitan cubrir sus costos de operación.

Los volqueteros de Quintana Roo mantienen protestas debido al rechazo de las tarifas impuestas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la preferencia por transportistas foráneos o la operación de unidades irregulares frente a los sindicatos locales.

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Alrededor de 30 camiones de volteo se concentraron este viernes antes del puente del Tren Maya en Cancún, donde concesionarios del transporte de carga protestaron contra las tarifas que ofrece la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por los trabajos relacionados con las obras en la avenida Huayacán. Los manifestantes acusan al Ejército de privilegiar sus propias unidades y desplazar a transportistas locales que cuentan con concesiones.

Verónica Alemán Martínez, secretaria general de la UTRAC, sección 6, explicó que los concesionarios sostuvieron una reunión para abordar el conflicto, pues consideran insuficiente la remuneración ofrecida por la dependencia federal. “Nosotros pedimos una propuesta de 120 mil mensuales con diésel y operador, pero ellos nos quieren pagar menos”, declaró. Añadió que los transportistas buscan que se contrate a trabajadores y unidades de la localidad, en lugar de recurrir a camiones adquiridos por el Gobierno federal.

Por su parte, Teresa Zamada, secretaria de Exteriores de la CROC, sostuvo que los concesionarios tienen derecho a participar en las obras por contar con permisos otorgados por el Gobierno. “Lo que pedimos es que nos den trabajo y bien pagado”, afirmó. La representante sindical cuestionó que, pese a existir unidades disponibles en Quintana Roo, la Sedena lleve sus propios camiones para ejecutar los trabajos. Advirtió que la falta de contratos afecta a las familias que dependen de esta actividad.

Luis Hernández Ramos, representantes de la CTM, aseguró que la propuesta económica de la Sedena pasó de 95 mil a 100 mil pesos mensuales por 200 horas de trabajo, con jornadas de hasta 11 horas diarias.

“Nosotros le estamos pidiendo 600 pesos la hora, que son 120 mil pesos mensuales”, explicó. Sin embargo, argumentó que la tarifa de referencia de los concesionarios, vigente desde 2020, permitiría cobrar hasta 220 mil pesos por 200 horas, bajo las condiciones de servicio que describió. Por ello, consideró que la oferta federal está muy por debajo de sus costos.

El dirigente también acusó al mayor Sergio Mejía, a quien identificó como coordinador de los trabajos, de mantener una postura cerrada a la negociación. Según dijo, los transportistas enviaron una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum para solicitar su intervención y esperan que el Gobierno de Quintana Roo participe en la búsqueda de una solución.

El gremio sostiene que cerca de cuatro mil familias de Cancún dependen de esta actividad y pide que las obras federales generen empleos para transportistas de Quintana Roo / Rodolfo Flores

Los manifestantes aseguraron que la concentración se desarrolla de manera pacífica y que los camiones permanecen fuera de la carpeta asfáltica, sin bloquear la circulación. Indicaron que sostendrían una reunión con representantes militares a las cinco de la tarde para intentar alcanzar un acuerdo.

De no obtener una respuesta favorable, advirtieron que continuarán las protestas e incluso podrían intensificarlas. Su demanda central es que las obras federales generen empleos para los concesionarios y transportistas de Quintana Roo, con tarifas que cubran el combustible, los operadores y el desgaste de las unidades.

El conflicto está relacionado con la contratación de servicios de transporte para proyectos federales, donde los concesionarios locales buscan ser considerados bajo condiciones económicas que les permitan competir sin comprometer su patrimonio.

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El representante aclaró que la inconformidad no significa que el gremio esté en contra de las obras ni del Ejército, sino que cuestiona las condiciones económicas bajo las cuales se pretende contratar sus servicios. Explicó que los propietarios deben afrontar gastos de combustible, mantenimiento, refacciones y desgaste de las unidades, incluso cuando no cuentan con contratos que les garanticen ingresos constantes.

Ismael Flores secretario de la CROC afirmó que únicamente en Cancún, cerca de cuatro mil familias dependen de esta actividad, entre operadores, concesionarios, propietarios de unidades, mecánicos y otros trabajadores relacionados con el transporte de materiales, por lo que consideran indispensable que las empresas y dependencias responsables de las obras prioricen la contratación de mano de obra local.