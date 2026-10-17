Dos personas lesionados en accidentes simultáneos de motocilistas

CANCUN. - Dos accidentes de motociclistas fueron reportados la noche de este sábado casi de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad, lo que dejó el saldo dos personas con lesiones. Uno de los percances fue reportado alrededor de las 19:30 horas en la avenida Miguel Hidalgo, conocida como la Ruta 5, a la altura de la Supermanzana 93.

Los primeros reportes indicaron que un joven que conducía una motocicleta salió de la calle 97, en el sentido del Parque del Fraccionamiento San Antonio hacia la avenida Talleres. Sin embargo, el perito de Tránsito señaló que al llegar al cruce con la Ruta 5, no realizó su alto y colisionó contra el costado posterior izquierdo de un vehículo que circilaba con preferencia.

Del fuerte impacto, el joven cayó a la cinta asfáltica junto con una mujer que llevaba como pasajera, quien resultó con lesiones y recibió la atención de paramédicos de una ambulancia particular para su traslado a un hospital.

Después de unos instantes, la Dirección de Tránsito recibió el reporte del segundo accidente en la avenida Puerto Juárez, conocida como La Talleres, a la altura de la Supermanzana 231, cerca del cruce con la Prolongación Tulum.

En este caso, un automovilista que salió de la calle 33 Nte., para tratar de incorporarse a la avenida Talleres, provocó ser impactado por un motociclista en su costado delantero izquierdo. El conductor de la motocicleta cayó contra el pavimento y resultó con múltiples golpes, por lo cual recibió la atención de paramédicos para su traslado a un hospital.