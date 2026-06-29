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Resultan con múltiples lesiones dos mujeres en accidentes de motocicleta en Cancún

En los dos percances tuvieron que llegar paramédicos para dar los primeros auxilios y trasladar a las lesionadas al Hospital General, para recibir atención médica.

Por Gabriel Alcocer

29 de jun de 2026

2 min

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Se registraron accidentes viales protagonizados por motocicletas.
Se registraron accidentes viales protagonizados por motocicletas. / Foto: Por Esto!

Dos mujeres que viajaban en motocicletas sufrieron múltiples lesiones, cuando colisionaron contra vehículos en distintos puntos de la ciudad, por lo que recibieron el auxilio de paramédicos y terminaron hospitalizadas.

El primer accidente se registró en el fraccionamiento Villas Otoch Paraíso, en la Supermanzana 259, en la avenida Leona Vicario, en donde una de las agraviadas conducía una motocicleta, marca Italika y colisionó contra el costado delantero izquierdo de una camioneta, tipo estaquitas.

Los peritos de la Dirección de Tránsito Municipal determinaron que la motociclista, Rosly Guadalupe, de 32 años, circulaba en sentido contrario y no cedió el paso a la camioneta, con lo que provocó el percance.

Debido al impacto, la mujer cayó a la cinta asfáltica y sufrió múltiples golpes, con lo que recibió el auxilio de los vecinos, quienes la cubrieron con una sombrilla por los fuertes rayos del sol, en lo que llegaban los servicios de emergencia.

Posteriormente, arribaron paramédicos de una ambulancia particular y la trasladaron al Hospital General, para recibir atención médica.

El operativo de seguridad se desplegó mientras los habitantes y turistas buscaban refugio tras las detonaciones

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El otro percance se registró la tarde de este lunes en la avenida conocida como Rancho Viejo, a la altura de la Supermanzana 234, en donde la conductora de una camioneta, marca Honda, intentó dar una vuelta hacia la derecha, para ingresar hacia la calle 102.

En esa maniobra colisionó con su costado delantero derecho a una motocicleta, la cual era conducida por un hombre y llevaba como pasajera a una mujer, quienes salieron proyectados contra la cinta asfáltica.

En tanto, el neumático delantero derecho de la motocicleta aplastó la parte frontal de la motocicleta, al momento de detener su marcha.

La mujer que viajaba como pasajera en la motocicleta resultó con las mayores lesiones, por lo cual fue trasladada en una ambulancia al Hospital General, mientras el conductor sufrió algunos golpes.

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