Pasajero de motocicleta sufre desprendimiento de un dedo tras fuerte choque en la SM 227 de Cancún

Un fuerte accidente provocó que el pasajero de una motocicleta de servicio de transporte de la plataforma Didi, resultara con el desprendimiento de uno de los dedos del pie izquierdo, por el impacto de una camioneta, en un cruce de calles sin señalamientos en la Supermanzana 227.

El aparatoso accidente fue reportado alrededor de las 8:30 horas en el cruce de las calles 32 Norte con 82, cerca de la avenida 20 de noviembre, con un saldo de dos personas lesionadas, el conductor de la plataforma Didi Moto y su pasajero.

La motocicleta estaba atravesando ese cruce de calles, cuando recibió el impacto en su costado izquierdo con la parte frontal de una camioneta marca Nissan, tipo Estaquitas, de una empresa de lavandería, la cual resultó con severos daños, debido a la tremenda colisión.

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Varios vecinos que se encontraban cerca solicitaron auxilio al número de emergencias 911 y brindaron ayuda al conductor de la moto, quien fue recostado en la banqueta, mientras su pasajero permaneció sentado en la orilla de la cinta asfáltica, con el desprendimiento del dedo gordo del pie izquierdo.

Del fuerte impacto, la motocicleta quedó debajo de la parte frontal de la camioneta, mientras las dos personas que resultaron con lesiones cayeron a varios metros.

Paramédicos de una ambulancia particular brindaron los primeros auxilios al pasajero de la moto, quien además sufrió una herida y un fuerte golpe en la cabeza, por lo cual recibió vendajes en la zona afectada y fue subido a una ambulancia para su traslado a un hospital.

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En tanto, el conductor de la moto resultó también con una lesión en el pie izquierdo y tuvo que ser hospitalizado.

Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal acudieron al lugar para iniciar los trámites correspondientes para el deslinde de responsabilidades y realizaron el retiro de la camioneta y la motocicleta para su traslado a un corralón.