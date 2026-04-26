Motociclista sufre grave lesión tras ser impactado por un auto en la Supermanzana 247 de Cancún

Un motociclista sufrió una grave lesión en la pierna derecha, luego de ser impactado por un vehículo en el cruce de las avenidas Tules y Costa Maya, a la altura de la Supermanzana 247. Al lugar acudieron paramédicos de una ambulancia particular para brindar atención el lesionado y lo trasladaron de emergencia al Hospital General.

Los primeros reportes señalaron que el agraviado resultó con una posible fractura expuesta, cuando su pierna derecha quedó atorada momentáneamente con la defensa del vehículo Chevrolet Aveo, el cual impactó a la motocicleta que llevaba una estructura habilitada como remolque.

El accidente fue reportado poco antes de las 17:00 horas, cuando el motociclista permaneció tirado en la cinta asfáltica con una grave herida en la pierna derecha, debajo de la rodilla, y recibió el auxilio de una persona que hizo presión en su lesión para tratar de evitar la hemorragia, en espera de la llegada de los servicios de emergencia.

Paramédicos de una ambulancia particular arribaron momentos después a la escena del accidente y brindaron atención al lesionado, para realizar su traslado al Hospital General.

Las primeras versiones indicaron que el conductor del automóvil circulaba con preferencia en la avenida Costa Maya, cuando el motociclista se atravesó en su trayectoria en el cruce con la avenida Tules y lo impactó con el costado delantero derecho.

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Incluso, los peritos de la Dirección de Tránsito Municipal constataron que el faro delantero derecho presentaba residuos de piel y tejido muscular de la herida provocada en la pierna del motociclista.

El conductor del vehículo fue detenido y remitido ante el Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

En el transcurso de la tarde se registró un segundo accidente de motocicleta, en la avenida Centenario a la altura de la Supermanzana 227, donde una pareja fue impactada por un vehículo.

El conductor de la moto resultó con lesiones al igual que una joven que lo acompañaba, quien cayó a la cinta asfáltica. Los vecinos la cubrieron con un cartón por lo caliente de la cinta asfáltica por los fuertes rayos del sol, hasta que arribaron los paramédicos de una ambulancia para su traslado a un hospital.