Sheinbaum visita el Hospital Materno Infantil del IMSS Bienestar para dialogar con pacientes y empleados

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó el Hospital Materno Infantil Morelos del sistema IMSS-Bienestar en Chetumal, Quintana Roo, este viernes 16 de octubre de 2026.

Acompañada por la gobernadora Mara Lezama, la mandataria recorrió las instalaciones para dialogar de manera directa con pacientes y personal de salud, con el fin de conocer de primera mano sus experiencias y necesidades operativas

Cabe mencionar que esta visita forma parte de una gira de trabajo por el sureste de la República dedicada a la evaluación y el fortalecimiento de la infraestructura médica del país.

Sheinbaum informó sobre el progreso en la edificación de dos nuevos centros médicos estratégicos para la región.

El nuevo Hospital General del IMSS-Bienestar contará con 120 camas censables, 152 no censables y ofrecerá atención en 14 especialidades médicas en beneficio de las familias de Quintana Roo.

En tanto el nuevo Hospital del ISSSTE sustituirá y ampliará las capacidades de la unidad existente. Pasará de tener 30 a 90 camas censables, incorporando equipamiento tecnológico avanzado y más ramas de especialidad médica.