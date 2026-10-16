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Presidenta Sheinbaum anuncia gira por Quintana Roo, Yucatán y Campeche; supervisará hospitales en Chetumal

Claudia Sheinbaum visitará Quintana Roo, Yucatán y Campeche este fin de semana. Supervisará hospitales y revisará nuevos consultorios del IMSS-Bienestar.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

16 de oct de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que este viernes 16 de octubre iniciará una gira de trabajo por Quintana Roo, Yucatán y Campeche, durante la cual supervisará infraestructura hospitalaria y revisará proyectos para ampliar los servicios de salud en el sureste del país.

Al concluir su conferencia mañanera desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria detalló que su primera parada será Chetumal, Quintana Roo, donde visitará el Hospital Materno Infantil de Morelos.

¿Qué actividades realizará Sheinbaum en Quintana Roo?

Sheinbaum explicó que, además de supervisar el Hospital Materno Infantil de Morelos, realizará una visita a una unidad de salud del IMSS-Bienestar.

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También encabezará una reunión con representantes de esta institución para revisar los proyectos de construcción de nuevos consultorios en Quintana Roo, como parte de las acciones para ampliar la infraestructura de atención médica.

La presidenta no precisó el número de consultorios que se construirán ni los recursos previstos para estas obras.

Sheinbaum continuará su gira por Yucatán y Campeche

Después de concluir las actividades programadas en Chetumal, la mandataria se trasladará a Yucatán y posteriormente a Campeche, donde continuará su gira de trabajo durante el fin de semana.

Aunque confirmó su visita a ambas entidades, Sheinbaum no detalló los municipios que recorrerá ni las actividades específicas que realizará.

La gira comenzará este viernes 16 de octubre y contempla actividades en los tres estados de la península de Yucatán.

IO

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