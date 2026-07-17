Destacan reducción de pobreza, fortalecimiento financiero e inversión histórica en Quintana Roo

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el municipio de Tulum, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, aseguró que la entidad atraviesa una etapa de fortalecimiento financiero, además de la reducción de la pobreza e inversión histórica e infraestructura, durante su participación.

La mandataria estatal afirmó que entre 2022 y 2024 alrededor de 177 mil quintanarroenses salieron de la pobreza, lo que representa una disminución del 9.3 por ciento, resultado que atribuyó al modelo de prosperidad compartida impulsado por los gobiernos federal y estatal.

Noticia Destacada Mañanera de hoy 17 de julio de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

También señaló que, por primera vez en la historia reciente del estado, no se ha contratado deuda pública.

Mara Lezama indicó que Quintana Roo pasó de una calificación crediticia BBB- a AA, otorgada por Standard & Poor's, lo que dijo, genera mayor confianza para la llegada de inversiones.

Con respecto a la infraestructura, afirmó que la inversión pública programa para 2026 será superior a la realizada durante todo el sexenio anterior, con proyector como el Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún, nuevas carreteras, plantas de tratamiento, espacios deportivos y obras de movilidad.

También se destacaron los avances de nuevos hospitales del IMSS Bienestar en Chetumal, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Cancún, además de proyectos del IMSS e ISSSTE para ampliar la atención médica en la entidad.

Puente Nichupté e infraestructura

Asimismo, reconoció el respaldo del Gobierno de México para obras como el Puente Vehicular Nichupté, la modernización del bulevar Luis Donaldo Colosio, el distribuidor vial del Aeropuerto Internacional de Cancún, el Tren Maya, el Tren Maya de carga y el Aeropuerto Internacional de Tulum.

Vivienda para el Bienestar y empleos

Respecto al programa Vivienda para el Bienestar, informó que actualmente se construyen más de 53 mil viviendas en Quintana Roo y que otras 40 mil se encuentran en análisis.

Finalmente, destacó que la entidad mantiene una tasa de desempleo de 2.6 por ciento, más de 527 mil empleos formales registrados ante el IMSS y una inversión extranjera superior a mil 100 millones de dólares, al tiempo que reiteró el respaldo de su administración a la presidenta Claudia Sheinbaum.