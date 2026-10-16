Claudia Sheinbaum visita el Hospital Materno Infantil Morelos en Chetumal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arribó hace unos minutos al Hospital Materno Infantil Morelos, ubicado en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en lo que sería una visita de trabajo a la capital del estado, de acuerdo con los primeros reportes disponibles.

La llegada de la mandataria federal a esta unidad médica generó movimiento de personal de seguridad y de apoyo en las inmediaciones del inmueble.

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Hasta el momento, no se ha dado a conocer El recorrido forma parte de una gira de supervisión relacionada con el sistema de salud.

El Hospital Materno Infantil Morelos es una de las unidades de referencia en la capital quintanarroense para la atención de mujeres embarazadas, recién nacidos y población infantil, por lo que da servicio a pacientes de Othón P. Blanco y de municipios cercanos de la región sur.

Gira en Chetumal

Por principio de cuentas, de acuerdo a información obtenida a través de diversas fuentes, se anticipa que, tras su arribo, al aeropuerto internacional de Chetumal, sostendrá actividades privadas en las que conocerá avances de acciones de obra del IMSS Bienestar.

Asimismo, realizará un recorrido y supervisión del Hospital Materno Infantil Morelos, toda vez recibió inversión y equipamiento. Posteriormente hará lo propio en la Unidad del Bienestar, donde presidirá la reunión del Consejo Estatal de Salud.

Finalizará sus actividades con recorridos en sitios que albergarán la nueva infraestructura de atención pre y hospitalaria. La Presidenta de México pernoctará en Chetumal y mañana se trasladará a Mérida y luego a Campeche.