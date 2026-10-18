Relevo en la 34ª Zona Militar Alberto Miguel Rodríguez Granada tomará protesta este lunes

La 34ª Zona Militar, con sede en Chetumal, tendrá este lunes 19 de octubre un nuevo comandante. El General de Brigada de Estado Mayor Alberto Miguel Rodríguez Granada tomará posesión del cargo en una ceremonia oficial, en sustitución del General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Fidel Mondragón Rivero, quien concluye su encargo.

El acto de Toma de Posesión y Protesta de Bandera se realizará en la explanada del 7/o. Regimiento de Caballería Motorizado.

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Mondragón Rivero estuvo al frente de la zona militar desde el 16 de julio de 2024, es decir, durante poco más de dos años y tres meses. Con su salida, la comandancia pasa a manos de Rodríguez Granada, quien asumirá la titularidad del mando militar en la región.

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