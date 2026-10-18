Activan Alertas Amber para localizar a dos adolescentes en Chetumal

La Fiscalía General del Estado (FGE) pidió el apoyo de la población para localizar a Perla Azucena y Evelin Utrera Cruz, de 17 y 15 años de edad, respectivamente, de quienes no se tiene conocimiento desde el viernes 16 de octubre, cuando fueron vistas por última vez en esta ciudad, en el municipio de Othón P. Blanco.

La dependencia difundió dos Alertas Amber con los folios 40/FDS/2026 y 41/FDS/2026. En ambos casos, la denuncia se presentó el sábado 17 de octubre, un día después de los hechos, y las adolescentes figuran como no localizadas.

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De acuerdo con la ficha de búsqueda, Perla Azucena es mexicana, de tez morena y complexión robusta. Mide 1.56 metros y pesa 70 kilogramos. Tiene el cabello lacio, corto y negro, y los ojos medianos, también negros. No se reportan señas particulares. Cuando se perdió contacto con ella, vestía un pantalón de mezclilla azul marino tipo overol, una blusa negra y tenis blancos.

Evelin, también de nacionalidad mexicana, es de tez morena y complexión delgada. Mide 1.53 metros y pesa 55 kilogramos. Su cabello es lacio, corto y negro, y sus ojos son medianos y de color negro. La ficha indica que no tiene señas particulares. Al momento de su desaparición llevaba pants negro con rayas blancas a los costados, blusa negra y tenis negros.

La Alerta Amber es un mecanismo de búsqueda inmediata para localizar a niñas, niños y adolescentes, que se basa en la difusión rápida de la información entre autoridades y población, con el fin de reunir datos que ayuden a ubicarlos.

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Es importante señalar que se desconoce el contexto de su desaparición, sin embargo, se activó, no solo la alerta Amber, sino el Protocolo Alba que es un mecanismo de búsqueda inmediata para mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas o no localizadas.

La idea central es que, ante el reporte de la desaparición de una mujer o niña, las autoridades actúen de inmediato, sin esperar 72 horas, con acciones coordinadas como operativos de búsqueda, revisión de cámaras, solicitud de registros telefónicos y recorridos en los lugares donde pudo ser vista.