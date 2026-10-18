Reportan presuntas detonaciones tras quema de llantas en carretera de Chetumal

Un grupo de personas desconocidas quemó llantas en medio de la carretera hacia Oxtankah, lo que provocó la movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho se registró sobre la carretera Oxtankah-Calderitas, luego de que al número de emergencias se reportara la presencia de fuego sobre la cinta asfáltica y presuntas detonaciones de arma de fuego.

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De manera preliminar, se informó del reporte de disparos, lo que alarmó a las autoridades, por lo que personal de la SSC acudió de inmediato para verificar la situación, pero no hubo indicios de detonaciones, solamente del fuego.

Sí localizaron llantas en llamas bloqueando parcialmente la vía, generando humo y riesgo para los automovilistas. Hasta el momento se desconoce la razón de la quema y la identidad de los responsables.

En un recorrido, se logró observar un montículo de cenizas de lo que parece ser caucho, en medio de los carriles de la de por si angosta carretera estatal.

Un habitante de un rancho cercano, en plática, señaló que podría tratarse de un intento de bloqueo para obligar a los conductores a detenerse y asaltarlos, opinión que corresponde a su criterio.

Llamó la atención que el hecho ocurriera a pesar de que existe un filtro de control a la entrada del camino, cerca de Calderitas. Las autoridades mantienen vigilancia en la zona. No se reportaron personas lesionadas ni detenidas.

La carretera que conecta Calderitas con la zona arqueológica de Oxtankah se localiza al norte de la ciudad de Chetumal, en el municipio de Othón P. Blanco. Recorre prácticamente las orillas de la bahía de Chetumal y se extiende hacia el norte siguiendo el litoral, en un tramo relativamente corto que atraviesa vegetación de selva baja y áreas aledañas a la bahía. Se trata de una vía que, además de dar acceso a la zona arqueológica, comunica con terrenos y ranchos de la zona.