Lluvias inundan avenidas y causan caos vial en Chetumal; cierran carril en Pacto Obrero

Una lluvia constante que comenzó a caer entrada la madrugada de este fin de semana y se prolongó hasta el amanecer dejó charcos de consideración en distintos puntos de la capital quintanarroense, con afectaciones al tránsito de vehículos y peatones, así como reportes ciudadanos sobre el estado del sistema pluvial.

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En la avenida Pacto Obrero, obra concluida recientemente, el agua acumulada obligó a mantener cerrado uno de los carriles, lo que generó un embotellamiento de casi dos cuadras. Roberto Mendoza, vecino de la zona, calificó de incomprensible que una arteria recién inaugurada presente estas fallas por carecer de un alcantarillado adecuado para resistir las primeras lluvias de la temporada.

Otro punto crítico fue el Boulevard Bahía, a la altura del Congreso del Estado, donde el agua rebasó el límite de las banquetas y complicó la circulación. La comerciante Carmen Aguilar lamentó la falta de desazolve preventivo en los drenajes, señalando que este problema recurrente deteriora la imagen de una de las vialidades más transitadas de la ciudad.

Comerciantes de la zona turística atribuyeron los desbordamientos a la falta de desazolve preventivo. / Fernando Baeza

Ante la acumulación de agua, habitantes de los fraccionamientos Pacto Obrero y Flamingos destaparon alcantarillas por su cuenta. Sin embargo, Jorge Villanueva, vecino de Flamingos, advirtió que los registros abiertos e invisibles bajo el agua turbia representan una trampa mortal para automovilistas y motociclistas. Por su parte, Protección Civil informó que las precipitaciones continuarán el fin de semana e instó a la población a no manipular la infraestructura de drenaje y extremar precauciones.

JGH