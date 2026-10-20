Habitantes de Vallehermoso bloquean la Vía Corta a Mérida para exigir el restablecimiento del agua

La paciencia de las familias de Vallehermoso llegó a su límite después de más de tres semanas sin agua potable. La inconformidad terminó por trasladarse a la carretera Vía Corta a Mérida, una de las principales vías de comunicación de la zona, donde los habitantes instalaron un bloqueo para exigir que se atienda el problema de fondo.

Los manifestantes explicaron que, tras permanecer más de 20 días sin el servicio y sin obtener una solución, decidieron cerrar la circulación como medida de presión. Su propósito es que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) intervengan de manera urgente y restablezcan el suministro en la localidad.

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De acuerdo con la versión de los pobladores, el origen de la falla estaría en los constantes apagones registrados en el área. Estos habrían provocado que se quemara el transformador que suministra energía eléctrica al sistema de bombeo operado por CAPA.

Sin ese equipo en funcionamiento, el líquido no logra distribuirse a los domicilios. Hasta ahora, este señalamiento proviene de los propios vecinos, por lo que la causa de la avería no ha sido confirmada de manera oficial por las dependencias involucradas.

Los habitantes afirmaron que la ausencia prolongada del servicio ha alterado el ritmo cotidiano de la comunidad. Las labores del hogar, la higiene personal y la preparación de alimentos dependen de contar con agua. Durante más de tres semanas, las familias han tenido que enfrentar esas necesidades sin un abastecimiento regular, lo que ha incrementado el malestar entre la población.

Según relataron, antes de llegar al bloqueo ya habían advertido que tomarían medidas si persistía la falta de atención. Al no recibir una respuesta efectiva, pasaron de las advertencias a la acción directa, con la intención de hacer visible su exigencia ante las autoridades responsables y ante la opinión pública. Con el cierre de la carretera, indicaron, buscan que su demanda deje de ser ignorada.

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Los inconformes sostienen que la prolongada falta de agua los dejó sin alternativas para ser escuchados.

En términos concretos, los pobladores piden que se repare o reemplace el equipo eléctrico dañado y que se restablezca el funcionamiento del sistema de bombeo, condición indispensable para que el agua vuelva a llegar a las viviendas de Valle Hermoso. También reclaman que las instituciones asuman su responsabilidad y den seguimiento puntual hasta que el servicio se normalice.