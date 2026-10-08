Fallas eléctricas dejan sin agua potable a 10 colonias de Campeche: lista de zonas afectadas

Al menos 10 colonias de la ciudad de Campeche presentan afectaciones en el suministro de agua potable, luego de que fallas en el servicio de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) provocaran la suspensión de los equipos de bombeo del Cárcamo Zaragoza, informó el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC).

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De acuerdo con el organismo municipal, las fallas eléctricas se registraron en la zona de Santa Rosa, lo que obligó a detener temporalmente las operaciones del cárcamo, afectando la distribución del vital líquido en distintos sectores de la capital campechana.

¿Qué colonias de Campeche están afectadas por la falta de agua?

El SMAPAC identificó 10 colonias y sectores donde el servicio de agua potable presenta afectaciones temporales debido a la suspensión de los equipos de bombeo:

Sascalum

Tepeyac

San Rafael

San Antonio

Electricistas

Lomas Eminencia

Lomas del Rey

Pedregal

Cerro de la Eminencia

Vicente Guerrero, parte alta

El SMAPAC no ha definido una hora exacta para la normalización del servicio.

Estas zonas dependen del funcionamiento del sistema de bombeo afectado, por lo que sus habitantes podrían experimentar interrupciones en el suministro de agua potable mientras persistan los problemas eléctricos.

¿Cuándo regresará el agua a las colonias afectadas de Campeche?

Hasta el momento, el SMAPAC no ha informado una hora específica para el restablecimiento del servicio, ya que la reactivación de los equipos de bombeo dependerá de que la CFE normalice el suministro de energía eléctrica en la zona de Santa Rosa.

El organismo municipal señaló que su personal permanece atento a la situación y mantiene coordinación con las instancias correspondientes para reanudar las operaciones del Cárcamo Zaragoza tan pronto como se restablezca la electricidad.

Mientras tanto, se recomienda a los habitantes de las colonias afectadas administrar el agua almacenada en sus viviendas y mantenerse atentos a los comunicados oficiales sobre la normalización del servicio.

JGH