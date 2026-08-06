Madres buscadoras levantan bloqueo en Chetumal tras acordar reunión con Fiscal

Durante casi una jornada completa, la avenida Insurgentes en Chetumal, permaneció paralizada debido a que un grupo de personas, Integrantes del colectivo XTABAY y de un grupo de madres buscadoras tomaron la vialidad como último recurso después de que, según denunciaron, las mesas de trabajo sostenidas previamente con distintas autoridades no se tradujeron en avances reales sobre los casos de personas desaparecidas en Quintana Roo.

El mensaje que buscaban enviar era que si el diálogo institucional no produce resultados, la protesta se vuelve la única herramienta disponible. Pedían la presencia física del fiscal general del estado, Raciel López Salazar, a quien responsabilizan de encabezar personalmente las investigaciones y de ofrecer explicaciones directas sobre el estado que guardan las carpetas relacionadas con sus familiares desaparecidos.

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Ante la magnitud de la protesta, el fiscal no acudió al lugar, pero el gobierno estatal sí envió representación, el subsecretario de Gobierno, Nabil Eljure Terrazas, y la subsecretaria de Derechos Humanos, María Hadad, se trasladaron al punto del bloqueo para abrir un canal de negociación directa con las inconformes.

La voz que articuló las demandas de las familias fue la de la abogada Ariadne Song, quien funcionó como puente entre el colectivo y los funcionarios. El diálogo se extendió antes de que ambas partes llegaran a un punto de acuerdo que permitió reabrir la circulación sobre Insurgentes.

El próximo lunes 10 de agosto, durante la madrugada, se realizará un encuentro directo entre el colectivo y el fiscal López Salazar para revisar, caso por caso, los avances —o la falta de ellos— en las investigaciones. De esta manera el bloqueo de este jueves quedó conjurado.