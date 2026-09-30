Restablecen servicio de agua potable en Chunhuhas, Felipe Carrillo Puerto tras 48 horas

Luego de realizarse la corrección de voltaje por parte de la Comisión Federal de Electricidad, el equipo de bombeo de agua en la comunidad de Chunhuas, pudo reiniciar sus funciones tras 48 horas de haber permanecido fuera de servicio, que afecto a 800 pobladores, señaló la Subdelegada de esta localidad, Diana Castillo.

La fuente señaló que luego de presentarse el problema de la falta de funcionamiento del equipo para la extracción de agua en la comunidad de Chunhuas, se hizo el respectivo reporte a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) para que el día de ayer enviara una brigada de trabajadores para diagnosticar el problema.

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Indicó que “el reporte que se tuvo, fue que el equipo se había protegido ante la baja en el voltaje del suministro eléctrico, y que le correspondía a la Comisión Federal de Electricidad para atender ese fallo, para que pueda ponerse en marcha nuevamente la bomba.

Siguió diciendo que fue hasta el día de hoy martes en que arribaron personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender el fallo y de esta manera volver a encender la maquina para empezar a suministrar el agua potable a las mas de 800 personas que radican en esta localidad.

Por su parte el gerente de CAPA en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Victor Angulo, señaló que el reporte que tenemos es que se ha normalizado el servicio que se presta en la comunidad de Chunhuhas, ya la encargada de encender el equipo ya lo pudo hacer para que los cientos de familias puedan contar con este vital líquido.