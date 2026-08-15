¿Viajas por la Chetumal-Escárcega? Advierten bloqueo de la carretera este lunes

Habitantes de las 11 comunidades que conforman la zona elotera, en el sur del estado, persistieron en su intención de bloquear la carretera federal Chetumal Escárcega el próximo lunes a primera hora, luego de que las autoridades estatales les notificaran que la rehabilitación del camino a Nuevo Veracruz continuará en el olvido.

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La reunión sostenida con el subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos de la Secretaría Estatal de Obras Públicas, SEOP, Miguel Tlapa García, y el de Planeación, Diego Cortés, lejos de destrabar el conflicto, derivó en una mayor inconformidad social ante el continuo aplazamiento de la obra.

Ante la propuesta de los funcionarios de establecer mesas de trabajo para ultimar detalles de los trabajos, los cuales se proyectarían hasta el próximo año, con el fin de que todos los beneficiarios estén conformes, los labriegos fijaron su postura tajante.

Dejaron en claro que lo único que aceptarán es ver la maquinaria trabajando desde el lunes entrante y no seguir perdiendo el tiempo en reuniones que no llevan a nada, de ahí su decisión de mantenerse firmes y concretar el bloqueo en caso de no recibir respuesta a su demanda.

Señalaron que lo planteado por los enviados de la gobernadora Mara Lezama no es más que una burla ante una necesidad que data de varios años atrás y que, como tal, ya no puede seguir siendo ignorada.

José Luis Peña, de la comunidad Morocoy, indicó que tanto él como sus compañeros están sumamente indignados con el hecho de que las autoridades estatales estén destinando millones de pesos a obras innecesarias, mientras en la zona elotera abundan las carencias y no existe ni la menor intención de resolverlas.

Condenó que todo se quiera resolver en el escritorio, cuando lo que se requiere son acciones concretas en el lugar de los hechos, ahí donde la gente está padeciendo severos perjuicios.

Miguel Ángel Chávez, de La Libertad, insistió en que el próximo lunes, si no llega la maquinaria a la vía en cuestión, no lo pensarán dos veces e impedirán el paso sobre la mencionada carretera federal, ya que esa parece ser la única forma de hacer que las autoridades se pongan a trabajar y no sigan dándole vueltas a asuntos que demandan una atención inmediata para beneficiar al pueblo.

De igual forma, José María Chan, del poblado Limonar, fue claro al afirmar que los funcionarios públicos con los que se reunieron están conscientes de la importancia que representa el camino de acceso a Nuevo Veracruz.

Detalló que por ahí no solo se transportan las cosechas de maíz, sino las de otros productos como chile, legumbres y papaya, esto sin contar con que es la única vía que comunica a las 11 localidades de la zona con la capital del estado, de ahí su extrañeza de que se continúe aplazando su rehabilitación.

La zona elotera, la cual abarca más de 3 mil 500 hectáreas, aporta más del 80% de la producción de maíz en el estado junto con localidades de Bacalar y parte de Felipe Carrillo Puerto. Toda la siembra se realiza de forma escalonada durante el año y su mercado principal para la venta masiva de elotes dulces y tiernos es la zona norte: Tulum, Playa del Carmen y Cancún, abasteciendo también los mercados locales de Chetumal y las comunidades de la Ribera del Río Hondo.

JGH